Gedoodverfde degradatiekandidaat? "Als hij hen in eerste kan houden, is hij trainer van het jaar"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Gedoodverfde degradatiekandidaat? "Als hij hen in eerste kan houden, is hij trainer van het jaar"
Foto: © photonews
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KV Kortrijk is na drie wedstrijden nog altijd puntenloos in de Jupiler Pro League en krijgt meteen stevige twijfels over de kansen op het behoud. In aanloop naar de West-Vlaamse derby tegen Zulte Waregem laten Hein Vanhaezebrouck en Francky Dury zich bijzonder kritisch uit over de huidige situatie bij de Kerels. Vooral Vanhaezebrouck ziet weinig reden tot optimisme: volgens de voormalige Kortrijk-coach is de huidige kern simpelweg onvoldoende.

Is KV Kortrijk voldoende gewapend om zich te handhaven in de Jupiler Pro League? De West-Vlamingen zijn na een jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau, maar lijken meteen een van de grootste degradatiekandidaten. Volgens Hein Vanhaezebrouck en Francky Dury heeft de club zich onvoldoende versterkt om een nieuw verblijf in 1A af te dwingen.

Na vier speeldagen staat KV Kortrijk nog altijd op nul punten. Zondag wacht bovendien een beladen verplaatsing naar de Gaverbeek voor de West-Vlaamse derby tegen Zulte Waregem. Het Nieuwsblad bracht voor die gelegenheid twee clubiconen samen: voormalig Kortrijk-trainer Hein Vanhaezebrouck en ex-Zulte Waregem-coach Francky Dury.

Dury vreest voor een kort verblijf in 1A

Dury kijkt uit naar de terugkeer van de derby op het hoogste niveau, al plaatst hij meteen een stevige kanttekening bij de kansen van de Kerels. "Het is goed dat die twee clubs opnieuw in 1A spelen, maar ik vrees dat het voor KV Kortrijk niet voor lang zal zijn", aldus de voormalige trainer van Essevee.

Vanhaezebrouck, die zelf jarenlang aan KV Kortrijk verbonden was, deelt die bezorgdheid. De 61-jarige coach leidde de club tussen 2006 en 2009 en vervolgens van 2010 tot 2014. In die periode bereikte Kortrijk onder meer de finale van de Beker van België.

Vanhaezebrouck: "Dan is Jonckheere mijn coach van het jaar"

"Laat ik het zo stellen: als Michiel Jonckheere deze ploeg in de Jupiler Pro League houdt, dan is hij voor mij de favoriet voor de titel van Trainer van het Jaar", klinkt Vanhaezebrouck scherp.

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Daarbij wijst hij naar de beperkte kwaliteit en ervaring in de huidige kern. "Met alle respect voor Brecht Dejaegere, want ik zie hem erg graag spelen, maar als hij je beste speler is en Gilles Ruyssen - die twee jaar geleden niet goed genoeg was voor Dender - je beste verdediger is, dan zegt dat genoeg."

Volgens Vanhaezebrouck waren de problemen vorig seizoen in de Challenger Pro League al zichtbaar. "Ik ging vaak kijken en ze kwamen er geregeld maar nipt door. Ik zei toen al dat er veel werk aan de winkel was. Wat er uiteindelijk gebeurd is, is zeker niet voldoende."

Kritiek op het bestuur van KV Kortrijk

De voormalige Kortrijk-coach legt de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de clubleiding. "Het bestuur van KV Kortrijk? Daar spreek ik liever zelfs niet over. En laat ons duidelijk zijn: ik heb het niet over de mensen die dagelijks op de club werken. Zij zijn afhankelijk van beslissingen die hogerop worden genomen."

"Wanneer de middelen niet volgen, kun je ook geen vooruitgang boeken", besluit Vanhaezebrouck. De druk op Jonckheere en zijn spelers neemt zo al vroeg in het seizoen toe, met de derby tegen Zulte Waregem als volgende belangrijke afspraak.

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