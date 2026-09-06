Vincent Euvrard trekt stevige conclusie na knappe winst tegen Antwerp

Johan Walckiers
Johan Walckiers, suiveur du Standard
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Vincent Euvrard trekt stevige conclusie na knappe winst tegen Antwerp
Foto: © photonews
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Standard heeft zaterdagavond zijn sterke seizoensstart nog wat meer glans gegeven. De Rouches versloegen Antwerp met 1-0 en boekten zo hun derde opeenvolgende overwinning. Het resultaat was volgens Vincent Euvrard echter niet het belangrijkste: vooral de manier waarop zijn ploeg de Great Old negentig minuten lang in de tang hield, stemde de coach bijzonder tevreden. De Standard-trainer durfde zelfs een stevige conclusie te trekken.

Standard heeft zaterdagavond zijn derde opeenvolgende zege tegen Antwerp geboekt. De Rouches deden dat ook nog eens met overtuiging. Trainer Vincent Euvrard verscheen dan ook bijzonder tevreden voor de pers na afloop.

Euvrard ziet Standard een complete wedstrijd spelen

"Dit was een verdiende overwinning, we hebben een sterke wedstrijd gespeeld. Het was een heel mooie avond hier thuis. Voor het seizoen hadden we ons voorgenomen om zulke avonden opnieuw naar Sclessin te brengen. We staan nu op twee overwinningen en één gelijkspel thuis, met goed voetbal, veel kansen en spanning."

"Het was van onze kant een heel volledige wedstrijd. We namen het duel meteen in handen en creëerden de eerste drie kansen. Daarna was er die knappe redding van Epolo. Er waren vanavond ook individuele prestaties op hoog niveau. Voor de rest moesten we wachten op dat doelpunt, dat uiteindelijk via een strafschop viel."

Standard hield Antwerp lange tijd onder controle, al was er in de slotfase nog één spannend moment. Marlon Fossey voorkwam met een redding op de lijn dat de bezoekers alsnog langszij zouden komen.

"We kunnen ons verwijten dat we rond de tachtigste minuut nog moesten bibberen, met die mooie redding van Marlon op de lijn. We hadden de wedstrijd eerder moeten beslissen. Maar we houden wel de nul en winnen een match die we op alle vlakken hebben gedomineerd. Het is de eerste keer dit seizoen dat we negentig minuten lang overheersen zonder een doelpunt te slikken in onze mindere fases."

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"Misschien onze beste wedstrijd sinds mijn komst"

Euvrard maakte zich naar eigen zeggen geen zorgen dat de verlossende treffer zou uitblijven. Antwerp bracht dit seizoen al heel wat tegenstanders in de problemen, maar kwam op Sclessin nauwelijks tot uitgespeelde kansen.

"Was ik bang dat dat doelpunt nooit zou vallen? Nee. Antwerp heeft bijna elke ploeg in de competitie wel in de problemen gebracht, maar wij bleven geconcentreerd. We profiteerden misschien ook van de beste prestatie van onze defensieve lijn. Onze centrale verdedigers bleven één tegen één overeind en kregen goede hulp van Alexis Trouillet."

"Als je zoveel kansen creëert, weet je dat je je kunt blootstellen aan tegenaanvallen. Maar Antwerp heeft eigenlijk geen gevaar kunnen creëren."

De cijfers onderbouwen de tevredenheid van de Luikse coach. Standard had 56 procent balbezit, noteerde 53 infiltraties in de Antwerpse zestien tegenover twintig van de bezoekers en kwam uit op 3,4 verwachte doelpunten. Antwerp bleef steken op 0,8 xG.

"Ja, dit is misschien wel de beste wedstrijd sinds ik bij Standard ben, zeker wat de manier betreft waarop we domineerden. Maar de overwinning maakt een goede match pas echt af. Of dit de beste wedstrijd uit mijn carrière was? Dat weet ik niet. Ik herinner me ook nog een 2-3-zege op Anderlecht met Dender, en die was eveneens erg goed."

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