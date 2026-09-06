Wuyts ziet geen verbetering bij Anderlecht: "De Cat en Saliba ... Hallo, ding dong!"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Wuyts ziet geen verbetering bij Anderlecht: "De Cat en Saliba ... Hallo, ding dong!"
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht neemt het zondagavond op tegen KRC Genk in eigen huis. Een tweede kans om te laten zien dit seizoen dat ze in de eigen competitie ook kunnen meespelen met de topclubs? Tegen Union SG liep het alvast helemaal verkeerd.

Een week na de pijnlijke en duidelijke nederlaag op bezoek bij Union SG (3-0) krijgt RSC Anderlecht in eigen huis een nieuwe kans tegen KRC Genk om te laten zien dat de Brusselaars wel degelijk stappen hebben gezet, met de nieuwe coach, heel wat nieuwe spelers dankzij een nieuwe Technisch Directeur en dergelijke meer.

Maar tegen Union SG was het gewoon (nog) niet goed genoeg. De meningen waren/zijn dan ook verdeeld over wat Anderlecht al liet zien. Michel Wuyts is een notoir Anderlecht-supporter en hij is bijzonder scherp voor zijn ploeg.

Michel Wuyts is zeer streng voor RSC Anderlecht

"We waren een beetje bang. Het was een referentiematch en het verdict van de referentie is dat er in vergelijking met vorig jaar geen vooruitgang is", opende hij de analyse bikkelhard in Café Constant na de nederlaag tegen Union SG.

"Nu was het tijd om eens de echte waarde van Anderlecht te beoordelen in vergelijking met de wedstrijden waarin zand in de ogen werd gestrooid. En dan stel ik vast dat er geen verbetering is. In het middenveld schieten we ruim te kort met een duo dat het tempo niet kan volgen. Ze komen in snelheid te kort."

Michel Wuyts maakt de vergelijking met vorig jaar: Anderlecht verzwakt?

"Tegen het middenveld van Union SG betaal je daar de prijs voor. Zo onderliggen in kracht, vinnigheid en loopvermogen is bitter. Het contrast met Europa is gigantisch. Er staat geen echte recuperator op het veld. Dat type staat er niet in."

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"Vergelijk dit middenveld met Kana en Llansana met dat van vorig seizoen: De Cat en Saliba … Hallo? Ding dong! Daar moet geen tekening bij hé?", was hij wel heel streng. Aan paars-wit om tegen Genk beterschap te laten zien ...

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