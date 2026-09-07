Analyse Anderlecht haalt stevig uit op transfermarkt, maar eigen jeugd dreigt daar de prijs voor te betalen

Johan Walckiers Florent Malice
Johan Walckiers en Florent Malice, clubwatcher Anderlecht
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Anderlecht haalt stevig uit op transfermarkt, maar eigen jeugd dreigt daar de prijs voor te betalen
Foto: © photonews
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Anderlecht wilde deze zomer duidelijk meer kwaliteit en concurrentie in zijn selectie brengen. Dat doel is bereikt, maar de transferpolitiek creëert tegelijk een nieuw vraagstuk. Met steeds meer gevestigde en dure aanwinsten wordt de weg naar speelminuten voor de eigen jeugd langer. Voor spelers als Kalonji, Nga Kana, Onia Seke en Degreef dreigt een seizoen op de bank, terwijl de RSCA Futures juist nood hebben aan hun kwaliteit.

De grote instroom aan nieuwe spelers bij RSC Anderlecht heeft onvermijdelijk gevolgen voor de eigen jeugd. De concurrentie is bijzonder zwaar geworden in het Lotto Park. Tegen Genk zaten drie nieuwkomers zelfs nog niet in de wedstrijdselectie: Thelo Aasgaard en Romeo Amane worden snel bij de groep verwacht, terwijl Oleg Reabciuk later volgt.

De bank van paars-wit zit nu al overvol. Joshua Nga Kana, Jayden Onia Seke en Noah Kalonji kregen tegen Genk geen speelminuten. Het illustreert dat trainer Vítor Bruno, zeker tegen een tegenstander van dat niveau, voorlopig kiest voor zijn aanwinsten. Ook wanneer Oliver Antman en Marten Winkler nog duidelijk op zoek zijn naar automatismen. Die kunnen ze uiteraard vooral opbouwen door wedstrijden te spelen.

Weinig ruimte voor Kalonji, Nga Kana, Degreef en Onia Seke

Ook centraal op het middenveld neemt de druk toe. Marco Kana geniet waardering van Bruno, maar zal hard moeten knokken voor zijn plaats. Romeo Amane kostte Anderlecht 6,5 miljoen euro en werd niet gehaald om op de bank te blijven. Ilias Koutsoupias maakte een behoorlijke indruk, ook al is hij niet speelgerechtigd in Europa. Daarnaast lijkt de coach van RSCA niet van plan om Nathaniel Llansana zomaar aan de kant te schuiven.

Met Aasgaard beschikt Anderlecht straks ook over een polyvalente middenvelder die op meerdere posities uit de voeten kan. Voor Noah Kalonji wordt het daardoor moeilijker om minuten af te dwingen in de A-kern.

Nga Kana Joshua
© photonews

Joshua Nga Kana startte nog vier keer op rij in het seizoensbegin, maar leek de voorbije weken wat vermoeidheid te tonen. Of hij zijn strijd met Oliver Antman definitief heeft verloren, valt nog af te wachten. Aasgaard kan echter eveneens op de linkerflank worden ingezet. En ook Lukas Ambros, een van de verrassingen in de openingsfase van het seizoen, stond afgelopen weekend niet in de basis.

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Antman maakte nog geen verpletterende indruk, maar zocht wel geregeld zijn schot en bracht veel ballen voor doel. Zijn voorzetten misten soms scherpte, maar de Finse flankspeler toonde initiatief. Nga Kana kiest vaker voor de één-tegen-éénactie, om vervolgens terug te draaien en het spel te vertragen. Als Antman efficiënter wordt en ritme vindt, dreigt hij de jonge Belg voorbij te steken in de hiërarchie. Jayden Onia Seke lijkt intussen helemaal uit beeld verdwenen: hij kreeg dit seizoen nog geen enkele competitieminuten.

En dan is er nog Tristan Degreef. Vítor Bruno ziet hem als een offensieve middenvelder, maar voorlopig moet hij het doen met korte invalbeurten. De concurrentie op zijn posities is stevig, zeker gezien de bedragen die Anderlecht er deze zomer investeerde. Degreef heeft bovendien nog geen echte referentiewedstrijd op het hoogste niveau waarmee hij zijn dossier extra kracht kan bijzetten. Een uitleenbeurt, met gegarandeerde speeltijd, had hem mogelijk geholpen.

RSCA Futures kunnen versterking goed gebruiken

Anderlecht wacht een druk programma met Europese wedstrijden, maar toch lijkt het moeilijk om Kalonji, Onia Seke, Degreef en in mindere mate Nga Kana veel speelminuten te geven. Mario Stroeykens, die volledig uit de selectie verdwenen is, hoeft daarbij zelfs nog niet eens vermeld te worden.

Voor de jonge spelers ligt er wel een duidelijke oplossing klaar: de RSCA Futures. Op hun leeftijd kan een tijdelijke stap terug naar de Challenger Pro League bijzonder nuttig zijn. Elke week wedstrijden spelen is vaak waardevoller dan lange tijd op de bank zitten bij de A-ploeg. Ze kunnen bovendien nog altijd afwisselen tussen de Futures en het eerste elftal: alleen spelers die minstens 45 minuten speelden in de vorige wedstrijd van de A-ploeg, mogen niet voor de U23 uitkomen.

Het zou dan ook niet verbazen mocht Kalonji, Onia Seke, Nga Kana, Degreef of Stroeykens geregeld worden doorgestuurd naar de Futures. De beloften van Anderlecht moeten dit seizoen wegblijven van de degradatieplaatsen en ogen minder sterk dan de voorbije jaren. Voor de jongeren biedt dat een kans om wedstrijdritme en verantwoordelijkheid op te nemen. Mocht een aanwinst tegenvallen of een blessure toeslaan, dan kunnen de Brusselse talenten opnieuw snel aansluiten bij de A-kern.

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