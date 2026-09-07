"Het is om te janken": Moet Timmy Simons stilaan vrezen?

OH Leuven is met 0 op 15 en een doelsaldo van -10 aan het seizoen begonnen. En dus pakken er zich al donkere wolken boven Den Dreef in Heverlee samen. Wat moet Timmy Simons doen om het zinkende schip opnieuw vlot te trekken? "Dit is om te janken", gaf hij zelf aan.

Twee goals gemaakt, twaalf in het mandje gekregen en nul punten. Van OH Leuven kon je dit seizoen nog niet echt vrolijk worden. Werk aan de winkel dus voor Timmy Simons en zijn troepen, die op bezoek bij Beveren zwaar onderuit gingen.

Tegen de Wase Leeuwen werd het 3-0, ook al had Beveren zelf de voorbije weken tegen Genk en Zulte Waregem zelf met 4-0 verloren. Om maar te zeggen: de Leuvenaars moeten de kelk tot de bodem ledigen op dit moment.

Timmy Simons zegt waar het op staat bij OH Leuven

Enkel Kortrijk staat met een slechter doelsaldo nog achter de Leuvenaars, maar na de 0 op 15 moest coach Timmy Simons het wel al gaan uitleggen bij de boze Leuvense supporters. Al is de vraag: wat zeg je op zo'n moment tegen boze fans?

"Die 0 op 15 is eigenlijk om te janken. Iedereen die een groot hart heeft voor deze club, die zit nu in zak en as", beseft coach Timmy Simons op zijn persconferentie op de Freethiel in Beveren. Temeer zijn team dezelfde soort fouten blijft maken.

Het is belachelijk volgens Siebe Schrijvers

Te weinig scorend vermogen voorin en individuele dekkingsfouten achterin? Dan weet je dat het moeilijk wordt, zou Bob Peeters zeggen. Die was deze keer echter aan de winnende hand. "3-0 verliezen? Dat mag gewoon niet."





"Het is belachelijk", aldus Siebe Schrijvers. "Ik denk dat we met zo'n nederlaag niet naar huis mogen gaan." Timmy Simons wil de hand wel in eigen boezem steken: "Dit is mijn verantwoordelijkheid. Je kan de jongens niets verwijten. Maar goed: we moeten elke dag er terug mee aan de slag. Het is niet hoe vaak je neergaat, maar hoeveel keren je opstaat dat telt."