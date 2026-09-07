JPL-Managerspel: transferperiode open tem vrijdag + stel jouw selectie samen voor de Champions League

De transferperiode in België is sinds vorige week gesloten. In vergelijking met de start van de JPL-competitie zijn heel wat spelers vertrokken en vervangen door andere spelers.

Tijd dus om de transferperiode voor ons JPL-managerspel te openen. Je kan deze week 8 spelers uit jouw selectie transfereren en vervangen. Doe jouw transfers voor vrijdagavond 11 september, want om 20u wordt de transferperiode opnieuw gesloten tot januari.

Klik HIER om spelers te transferen.

CL-Pronostiek

Voorspel de score van elke match en kroon je tot dé voetbalkenner van Voetbalkrant. Per wedstrijd kun je op deze manier punten verdienen:

Winnaar/gelijkspel juist: 2 punten

Indien winnaar juist: 1 bonuspunt indien ook aantal gescoorde doelpunten van thuisploeg of bezoekers juist gepronostikeerd werd

Doelpuntenverschil juist: 1 bonuspunt

Correcte score 4 punten in totaal bij 0-0, 1-0, 0-1, 1-1, 2-1, 1-2, 2-0 en 0-2 5 punten voor 2-2, 3-2, 2-3, 3-0, 0-3, 3-1 en 1-3 6 punten voor 4-0, 0-4, 4-1, 1-4, 4-2, 2-4 en 3-3 7 punten voor andere score.



Speel HIER mee met onze pronostiek

CL-Managerspel

Sta je echter wekelijks te roepen op de coach van je favoriete ploeg en denk je dat je het allemaal beter kan? Dan is het managerspel iets voor jou. Hoe wordt het managerspel gespeeld?





In het begin van het seizoen kies je 18 spelers (bestaande uit 2 doelmannen, 6 verdedigers, 6 middenvelders en 4 aanvallers).

Er mogen maximum 2 spelers uit dezelfde ploeg in je selectie voorkomen.

Elke speeldag kies je daaruit 11 spelers. Enkel die spelers kunnen punten verdienen.

Elke speeldag kun je per positie 1 bankzitter kiezen. Komt een speler van jouw basiself niet in actie, dan wordt deze automatisch vervangen door de bankzitter. Zijn punten tellen wel slechts voor de helft mee.

Je kan in 6 verschillende opstellingen spelen: 1-3-4-3, 1-3-5-2, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-5-3-2 en 1-5-2-3.

Na elke speeldag waarin er ploegen worden uitgeschakeld (na League Phase, na de tussenronde en na elke volgende ronde met rechtstreekse uitschakeling) wordt er een transferperiode voorzien waarbij je 5 transfers kunt doen. Je kan hierbij geen transfers opsparen en gebruiken in een volgende transferperiode. Het maximum aantal spelers per ploeg vervalt hierbij.

De puntenverdeling: zie onder.

D V M A Winnen +4 +4 +4 +4 Gelijk +2 +2 +2 +2 Verloren -2 -2 -2 -2 Gestart +10 +10 +10 +10 Ingevallen +4 +4 +4 +4 Vervangen* -4 -4 -4 -4 Niet gespeeld -4 -4 -4 -4 Nul houden** +6 +4 Tegendoelpunt -2 -2 Geel -4 -4 -4 -4 Rood -10 -10 -10 -10 Doelpunt +20 +8 +6 +4 Assist +10 +6 +4 +2 Owngoal -4 -4 -4 -4 Gescoorde penalty +2 +2 +2 +2 Gemiste penalty -4 -4 -4 -4

* Een speler die vervangen wordt na de 60e minuut, krijgt geen minpunten. Dit om een speler niet te bestraffen na een applausvervanging.

** Om de punten voor een clean sheet te krijgen, moet de speler minimum 60 minuten gespeeld hebben. Wordt de speler na 60 minuten vervangen en krijgt zijn ploeg nadien nog een doelpunt tegen, dan behoudt hij z'n clean sheet.

Speel HIER mee met ons managerspel.

Speel met of tegen jouw vrienden

Stel met enkele vrienden (max 11) een ploeg samen. Elke speeldag bekijken we welke 5 spelers uit jouw team het hoogste scoorden. Deze 5 hoogste scores worden dan samengeteld en vormen het resultaat voor die speeldag van jouw team.

Kunnen jullie samen de overwinning pakken?



Wil je tonen dat jij de grootste voetbalkenner van je vriendengroep bent? Maak dan een subcompetitie aan, nodig je vrienden uit en zet de puntjes op de i.

