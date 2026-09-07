Opvallende sterkhouder Standard lijkt alles in goud te veranderen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Opvallende sterkhouder Standard lijkt alles in goud te veranderen
Foto: © photonews
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Adnane Abid behoort sinds de start van het seizoen tot de opvallendste spelers in de competitie. De flankaanvaller van Standard was in zijn eerste vier wedstrijden al goed voor twee doelpunten en twee assists. Zaterdagavond tegen Antwerp drukte hij opnieuw zijn stempel op de wedstrijd door de strafschop uit te lokken die Dennis Ayensa verzilverde.

Abid bezorgt Antwerp een bijzonder lastige avond

Met zijn explosiviteit en versnellingen maakte de Vervietenaar het de Antwerpse defensie bijzonder moeilijk. Vooral in de omschakeling zoeken zijn ploegmaats hem steevast op. Abid komt het best tot zijn recht wanneer hij de bal in de loop krijgt, in plaats van stilstaand aan de zijlijn.

Dat is een verschil met vorig seizoen, toen ploegmaat Rafiki Saïd hem vaker in de voeten aanspeelde. Tegen Antwerp leverde een van die snelle uitbraken bijna een assist op, maar Nguene kreeg de bal in de 35e minuut niet voorbij doelman Nozawa.

Vincent Euvrard ziet Abid boven zichzelf uitstijgen

Abid werd voor de tweede keer dit seizoen uitgeroepen tot man van de wedstrijd, na zijn sterke prestatie op bezoek bij KV Mechelen. Ook in onze beoordelingen, bij collega-journalisten en op sociale media kreeg hij veel lof.

Ook Dennis Ayensa sprak na afloop lovend over zijn ploegmaat. De spits liet zelfs met een knipoog verstaan dat hij Abid zelf zou aansporen als die ooit minder zou lopen. Dat vertelde Ayensa na de match.

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Trainer Vincent Euvrard was eveneens onder de indruk van de ontwikkeling van zijn winger. "Hij was indrukwekkend. Hij heeft een niveau bereikt dat ik hem een jaar geleden niet zou hebben toegedicht. Hij heeft nu vijf zeer goede prestaties op rij neergezet en speelde elke minuut van het seizoen. Hij koppelt daar nu ook cijfers aan, en dat ontbrak vorig jaar nog", verklaarde de coach van de Rouches.

"Door wedstrijd na wedstrijd te spelen, heeft hij vertrouwen opgebouwd. Zijn eerste doelpunt en eerste assist hebben daar natuurlijk ook bij geholpen. Er zijn dagen waarop alles lukt en waarop een speler tijdens de wedstrijd kan groeien. Wat hij vandaag liet zien, had hij eerder al in flitsen getoond, maar nog niet zo lang en zo consequent", besloot een duidelijk tevreden Euvrard.

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