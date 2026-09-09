Peter Vandenbempt ziet onfortuinlijke domper bij timing van vertrek Overmars

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Peter Vandenbempt ziet onfortuinlijke domper bij timing van vertrek Overmars
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Einde van een succesvol hoofdstuk bij Antwerp. Marc Overmars vertrekt vanwege gezondheidsredenen noodgedwongen bij de Great Old en neemt afscheid van zijn functie als sportdirecteur. Peter Vandenbempt vindt dat de exit van de Nederlander op een onfortuinlijk moment komt.

De komst van Overmars in 2022 was een gok, maar wel een gok die uitstekend uitpakte. Kort na het ontslag van Overmars bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag twijfelde Paul Gheysens niet en haalde hij de voormalige international binnen.

Overmars had mooie adelbrieven. Bij Ajax had hij een sterk elftal samengesteld dat het tot in de halve finales van de Champions League had geschopt. Ook op de Bosuil pakte de mayonaise. Onder zijn bewind won Antwerp in het seizoen 2023/23 de historische dubbel.

Overmars mocht werken met onbeperkte middelen

"Maar heel moeilijk was dat niet, want de middelen waren toen eigenlijk onbeperkt bij Antwerp", weet Peter Vandenbempt bij Sporza Daily. Overmars mocht dikke contracten uitdelen aan onder meer Vincent Janssen en Toby Alderweireld, twee sterkhouders uit het successeizoen. Die laatste bezorgde Antwerp met een onvergetelijke knal de titel op het veld van Genk.

Antwerp zit sportief momenteel in een overgangsfase en heeft veel minder middelen. "Daarom is het net zo jammer dat Overmars op dit moment, wanneer de uitdaging vele malen groter is, afscheid moet nemen", vindt Vandenbempt.

"Met weinig middelen een nieuwe, jonge ploeg samenstellen, waar hij potentieel in ziet en waarvan de spelers ook veel geld kunnen opbrengen, net dat is Overmars zijn sterkte. Dat was ook bij Ajax zijn keurmerk."

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Er is nood aan nieuwe sportieve leider

Dat is nu net wat Overmars ook afgelopen zomer deed. Vandenbempt vindt het in die zin wel een voordeel dat de voormalige buitenspeler nu vertrekt, nadat het werk al achter de rug is. "Maar dat er straks nood is aan een nieuwe persoon die de sportieve lijnen uitzet, is wel duidelijk."

Antwerp handelde meteen na het vertrek van Overmars, maar zal op zoek moeten gaan naar een nieuwe sportief directeur. Als die even goed werk levert, dan mag stamnummer één zich gelukkig prijzen.

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