Analyse Anderlecht krijgt stilaan zijn vaste gezicht: Vítor Bruno heeft zijn duo gevonden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
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Anderlecht krijgt stilaan zijn vaste gezicht: Vítor Bruno heeft zijn duo gevonden
Foto: © photonews
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Anderlecht lijkt stilaan een antwoord te hebben gevonden op een van de belangrijkste vragen van de voorbije maanden: wie moet het middenveld dragen? Vítor Bruno experimenteerde de voorbije weken met verschillende combinaties, maar tegen Zulte Waregem werd opnieuw duidelijk welke richting de Portugese coach uit wil.

Marco Kana en Ilias Koutsoupias vormen momenteel een bijzonder complementair duo. De twee hebben een verschillende achtergrond en speelstijl, maar vullen elkaar op het veld steeds beter aan. Kana brengt loopvermogen en duelkracht, terwijl Koutsoupias rust en balvastheid toevoegt. Beiden hebben bovendien meer voetbal in de voeten dan soms wordt aangenomen.

Dat is belangrijk voor Anderlecht. Paars-wit wil niet alleen hoger druk zetten, maar ook meer controle krijgen zodra de bal in eigen bezit is. Met Kana en Koutsoupias lijkt Bruno een combinatie te hebben gevonden die beide aspecten beter met elkaar verzoent.

Lyon zorgde voor duidelijke keuzes

De nederlaag tegen Lyon leverde Bruno misschien wel meer antwoorden op dan de uitslag alleen deed vermoeden. Enkele spelers kregen daar de kans om zich te bewijzen, maar Enrick Llansana en Roméo Amane konden die niet helemaal grijpen. Tegen Zulte Waregem zaten beiden zelfs in de tribune.

Dat is een opvallend signaal van Bruno. De Portugees heeft vanaf zijn komst benadrukt dat reputatie of status geen garantie op speelminuten geeft. Wie op training en tijdens wedstrijden niet het gewenste niveau haalt, kan zijn plaats verliezen.

Tegelijk kreeg Noah Kalonji wel zijn kans. De jonge middenvelder mocht invallen en dat is minstens even betekenisvol. Bruno lijkt daarmee steeds duidelijker een boodschap te sturen: hij begint keuzes te maken op basis van wat hij op het veld ziet.

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Kalonji hoeft daarom niet meteen een vaste basisspeler te worden, maar het feit dat hij wél wordt ingebracht terwijl Llansana en Amane de wedstrijd vanuit de tribune bekijken, zegt veel over de huidige hiërarchie.

Kana en Koutsoupias geven Anderlecht meer controle

Vooral de ontwikkeling van Koutsoupias valt op. De Griek groeit wedstrijd na wedstrijd in zijn rol en begint zich steeds meer als een toekomstige leider van het middenveld te gedragen. Hij houdt het spel gaande, durft vooruit te spelen en kan met zijn passing het tempo verhogen.

Kana heeft dan weer nog momenten waarop hij onnodig balverlies lijdt. Toch beschikt ook hij over voldoende technische kwaliteiten om het spel niet telkens te vertragen. Wanneer hij zijn risico's beperkt, kan hij net als Koutsoupias een belangrijke schakel zijn in de opbouw.

Daar komt Lukas Ambros nog bij. De Tsjech heeft met zijn uitstekende trap een extra wapen en zorgt voor diepgang en dreiging vanop afstand. Op termijn lijkt Bruno dus naar een middenveld met Kana, Koutsoupias en Ambros toe te werken.

Een probleem is er wel: Koutsoupias werd niet tijdig ingeschreven voor de Europese competitie. In de Europa League zal Bruno dus andere oplossingen moeten zoeken. Op nationaal niveau kan dat nadeel echter ook een voordeel worden. De Griek kan zich volledig op de competitie richten en daar fris blijven.

Dat past in het grotere plaatje. Bruno lijkt niet langer naar zijn ideale ploeg te zoeken. Hij begint ze stilaan samen te stellen. De vaste basiself is misschien nog niet helemaal gevormd, maar op het middenveld zijn de contouren steeds duidelijker zichtbaar.

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