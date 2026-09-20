Lukas Ambros spaart zichzelf niet na klinkende zege van Anderlecht

Anderlecht kende zaterdagavond weinig problemen met Zulte Waregem. Paars-wit won overtuigend met 3-0, hield de nul en lijkt stilaan beter op elkaar ingespeeld te raken. Toch stapte Lukas Ambros niet helemaal tevreden van het veld.

De Tsjech was belangrijk in het aanvalsspel van Anderlecht en speelde een rol bij de openingstreffer. Zijn poging werd door doelman Bostyn nog gekeerd, waarna Tawfik Bentayeb de rebound binnenwerkte. Een assist kwam er echter niet op zijn naam en ook zelf wist Ambros het net niet te vinden.

"Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. We scoorden uit de kansen die we kregen en hadden er zelfs nog meer kunnen maken", blikte hij terug. Over zijn eigen prestatie was de middenvelder een stuk minder enthousiast. "Ik kan beter. Ik ben vandaag niet echt tevreden."

Ambros ziet Anderlecht stilaan groeien

De persoonlijke teleurstelling staat niet los van het grotere verhaal. Ambros ziet dat Anderlecht als ploeg progressie maakt. De vele nieuwkomers van de voorbije transferperiode beginnen elkaar steeds beter te vinden.

"Beetje bij beetje komen we in goede omstandigheden terecht. De ploeg groeit samen", stelde de Tsjech. Dat proces wordt volgens hem steeds duidelijker zichtbaar op het veld.

Tegelijk voelt Ambros dat de intensiteit van het seizoen zijn tol begint te eisen. De middenvelder is de voorbije weken een vaste waarde geworden en combineert de Belgische competitie met de Europese campagne.



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"Dit is het eerste jaar waarin ik elke donderdag en zondag speel. Dat is niet gemakkelijk, maar mijn lichaam past zich stilaan aan", gaf hij toe.

Eerste oproep voor Tsjechië wacht

Van echte rust zal voor Ambros voorlopig geen sprake zijn. De middenvelder vertrekt maandag meteen naar de Tsjechische nationale ploeg. Hij werd voor het eerst opgeroepen voor de A-selectie.