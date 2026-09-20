STVV krijgt nieuwe tik te verwerken: coach De Meyer steekt hand in eigen boezem

STVV heeft zondag opnieuw een teleurstelling moeten slikken. Na de 0-2-nederlaag tegen Westerlo bleef coach Frédéric De Meyer achter met gemengde gevoelens. De Truienaars begonnen volgens hem niet slecht aan de wedstrijd, maar verloren gaandeweg de controle en betaalden enkele fouten cash.

De Meyer vond dat zijn ploeg in het eerste halfuur nog voldoende weerwerk bood. “De eerste 25 à 30 minuten waren niet slecht. De wedstrijd was goed in evenwicht. Zij kregen een paar kansen en wij kregen er een paar.” Daarna zag hij Westerlo steeds beter in de wedstrijd komen.

Fout leidt tot eerste tegentreffer

Vooral onder druk kreeg STVV het moeilijker. “Westerlo begon dan goed aan de bal te spelen. Wij kregen problemen met de druk”, analyseerde De Meyer. De openingsgoal kwam er uiteindelijk na balverlies in de opbouw.

“Op een moment willen we opbouwen van achteren, maar door een positiefout verloren we de bal en stond het 0-1.” Norman Bassette profiteerde van de fout en zette Westerlo op voorsprong.

Tijdens de rust probeerde De Meyer zijn ploeg wakker te schudden. Hij vroeg meer intensiteit, energie en kwaliteit aan de bal. Die reactie kwam er volgens hem echter niet snel genoeg. Kort na de pauze liep Westerlo al uit tot 0-2, waardoor STVV opnieuw achter de feiten aan moest lopen.

Nadien zag De Meyer nog wel enkele betere momenten. “We konden iets beter voetballen en kregen een paar goede kansen. Het was niet genoeg in het laatste derde van het veld.” Vooral daar ontbrak volgens hem de nodige kwaliteit. De coach maakte de balans uiteindelijk hard op. “Het was op veel vlakken niet goed genoeg.”



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Na de nederlaag tegen Beveren was dit opnieuw een moeilijke namiddag voor STVV. Toch zag De Meyer dit keer meer positieve fases dan een week eerder. “Vorige week was het slecht van iedereen. Vandaag was niet alles goed, maar we hadden ook goeie momenten.”

De verantwoordelijkheid schuift hij niet af. “Het is een probleem, en dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik moet dat regelen met de spelers.”