Onbegrip over VAR-tussenkomst in Anderlecht: "Misschien kunnen we een Aziatische kortfilm opzetten"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Onbegrip over VAR-tussenkomst in Anderlecht: "Misschien kunnen we een Aziatische kortfilm opzetten"
Foto: © photonews
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De 3-0-zege van Anderlecht tegen Zulte Waregem kreeg zaterdag een opvallend VAR-moment. Bij het derde doelpunt van Marten Winkler duurde het maar liefst zes minuten voordat duidelijk werd of de treffer mocht blijven staan. Op DAZN konden Peter Vandenbempt en Tim Matthys nauwelijks begrijpen waarom de videoreferee daar zo lang voor nodig had.

Zes minuten wachten op een duidelijke beslissing

Winkler leek Anderlecht in de slotfase definitief op rozen te zetten, maar vervolgens begon een lange VAR-controle. De videoreferee onderzocht of er in de aanloop naar het doelpunt sprake was van een overtreding van Anderlecht-speler Moussa Diakité.

Voor Vandenbempt was de situatie nochtans snel duidelijk. Volgens de commentator was Diakité al aan het vallen en was er onvoldoende reden om het doelpunt af te keuren. Ook Matthys, die de wedstrijd samen met Vandenbempt analyseerde, kon de lange controle maar moeilijk plaatsen.

"Wij krijgen één herhaling te zien en hebben het eigenlijk meteen gezien", klonk het bij Matthys. "Waarom duurt dit dan zo lang?"

De minuten bleven ondertussen wegtikken. Vandenbempt richtte zich vervolgens met een flinke dosis ironie tot VAR Ken Vermeiren. Hij zag naar eigen zeggen geen enkele reden om zo lang naar de beelden te blijven kijken.

Uiteindelijk blijft de 3-0 gewoon staan

Na de lange controle werd de scheidsrechter alsnog naar het scherm aan de zijlijn gestuurd. Ook daar kwam de beslissing niet meteen. Uiteindelijk werd het doelpunt van Winkler goedgekeurd en bleef de 3-0 op het scorebord staan.

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Voor Anderlecht was daarmee de kous af, maar de lange VAR-interventie bleef het gespreksonderwerp. Matthys was uiteraard tevreden dat de treffer overeind bleef, maar vond de procedure allesbehalve logisch.

Vandenbempt maakte er ondertussen helemaal een grap van. Omdat het onderzoek zo lang duurde, stelde hij voor om de kijkers ondertussen maar iets anders te tonen. "Misschien kunnen we een leuke videoclip geven, of een Aziatische kortfilm. Dat duurt niet zo lang. Dan heeft iedereen er nog iets aan", grapte hij.

De uiteindelijke beslissing was dus weinig verrassend: Winkler mocht zijn doelpunt behouden. Vooral de weg daar naartoe zorgde voor verbazing.

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