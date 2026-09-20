Op z'n Dreyers? Wat vertellen de cijfers over nieuwe spelmaker Anderlecht

"Dit is mijn eerste man van de match-trofee hier, dat doet deugd": Marten Winkler straalde na de zege van RSC Anderlecht tegen Zulte Waregem. De Duitser tekende voor zijn eerste echt opvallende wedstrijd in het paars-witte shirt, al vertellen vooral zijn cijfers het verhaal.

Met twee doelpunten had Marten Winkler een groot aandeel in de overwinning van Anderlecht. Zijn eerste treffer was zonder twijfel de mooiste: een snelle bal die hij in één tijd fraai tegen de netten joeg. En daar was hij zelf ook tevreden over.

"Bij mijn eerste doelpunt kwam de bal snel en ik raakte hem goed. Ik ben blij dat hij erin ging", reageerde Winkler na afloop. Een spontane volley, van het soort dat Anders Dreyer in zijn beste periodes geregeld uit zijn voet toverde.

Zijn tweede doelpunt was minder elegant, maar toonde wel zijn vastberadenheid. Winkler won een stevig duel van Lofolomo en werkte daarna af. Aanvankelijk floot de scheidsrechter nog voor een fout van de Anderlecht-speler, maar de VAR draaide die beslissing terug.

"De VAR had behoorlijk wat tijd nodig om te beslissen, terwijl het voor mij duidelijk geen fout was", aldus de Duitse aanvaller. De videoref bevestigde uiteindelijk dat de goal geldig was, waardoor Winkler zijn eerste dubbel voor de Brusselaars mocht vieren.

Nog geen klassieke flankflitser

Winkler werd bij zijn komst naar Anderlecht voorgesteld als een winger die verdedigers kan voorbijlopen en met zijn snelheid voor onrust zorgt. In zijn eerste wedstrijden heeft hij dat profiel nog niet helemaal kunnen tonen. Ook technisch en in de één-tegen-één maakt de nummer tien van de Mauves voorlopig niet vaak het verschil.



Lees ook... Onbegrip over VAR-tussenkomst in Anderlecht: "Misschien kunnen we een Aziatische kortfilm opzetten"›

Dat doet denken aan Anders Dreyer, zijn voorganger in de offensieve sector. De Deen was evenmin altijd de man van de flitsende dribbels, maar leverde wel doelpunten en assists af. Winkler lijkt tegen Zulte Waregem voor het eerst diezelfde efficiëntie te hebben gevonden.

Kan Winkler de cijfers van Dreyer benaderen?

Voor Winkler was het zijn eerste dubbel in dienst van Anderlecht. Eerder lukte hem dat ook al bij Hertha Berlin, terwijl hij voor Waldhof Mannheim zelfs eens drie keer scoorde in één wedstrijd.

Anderlecht miste vorig seizoen geregeld de productie van Dreyer, die naar de MLS vertrok. Thorgan Hazard nam bij momenten de rol van spelmaker en beslissende pion op zich, maar kende ook blessureleed en mindere periodes.

Als Winkler niet noodzakelijk de pure flankaanvaller of klassieke nummer tien wordt die velen verwachtten, maar zich ontpopt tot een speler die beslissende statistieken aflevert, zal daar op het Lotto Park weinig protest tegen komen.