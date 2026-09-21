Club Brugge krijgt bijzonder slecht nieuws: sterkhouder komt dit jaar niet meer in actie

Club Brugge moet het de komende maanden nog zonder Joel Ordonez stellen. De Ecuadoraanse verdediger, die dit seizoen nog niet in actie kwam, blijft langer aan de kant dan aanvankelijk gedacht. Een operatie aan de voet zorgt ervoor dat zijn rentree pas richting eind december wordt verwacht.

Ordonez sukkelt al sinds het WK met het probleem. Daar speelde hij met pijn verder voor Ecuador, tot hij in de zestiende finale tegen Mexico na één helft naar de kant moest. Onderzoek wees nadien uit dat hij een breuk had opgelopen in een voetbeentje.

De verwachting was lange tijd dat Ordonez ongeveer nu opnieuw inzetbaar zou zijn. Volgens Het Laatste Nieuws moest de verdediger echter alsnog onder het mes, waardoor er ongeveer drie maanden extra revalidatie bijkomen. Voor Club Brugge is dat een stevige tegenvaller, zeker omdat het seizoen intussen volop aan de gang is.

Transfer naar Crystal Palace sprong af

De blessure had eerder ook al gevolgen voor zijn toekomst. Tijdens de zomer lag er een transfer naar Crystal Palace op tafel, maar de Engelse club zette uiteindelijk niet door. De reden was dat Ordonez niet onmiddellijk inzetbaar zou zijn door zijn voetprobleem.

Daardoor bleef hij in Brugge, maar veel plezier beleefde Club voorlopig nog niet aan die uitkomst. De verdediger kwam dit seizoen nog geen minuut in actie en zal daar dus voorlopig ook geen verandering in kunnen brengen.

Nog wachten tot einde december

Voor Club Brugge betekent de operatie dat er achterin opnieuw gepuzzeld moet worden. Blauw-zwart moet het nog maanden zonder Ordonez doen en zal zijn terugkeer pas tegen het einde van het kalenderjaar mogen verwachten.



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Sportief draait het voorlopig wel goed. Club Brugge staat na zeven speeldagen derde met achttien punten. Toch blijft de afwezigheid van Ordonez een belangrijk gegeven, zeker omdat hij normaal een prominente rol in de defensie zou moeten opnemen.

De komende maanden ligt de focus voor hem volledig op herstel. Pas wanneer de voet volledig genezen is, kan hij opnieuw richting wedstrijdselectie kijken. Voor Club Brugge is het vooral hopen dat de revalidatie nu zonder nieuwe problemen verloopt.