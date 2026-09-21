Rode Duivels halen belangrijke kracht weg bij Club Brugge

Club Brugge ziet een vertrouwd gezicht vertrekken richting de Rode Duivels. David Bombeke ruilt na zeven jaar blauw-zwart in voor een nieuwe uitdaging bij de nationale ploeg, schrijft HLN. De 51-jarige kinesist was jarenlang een vaste waarde binnen de medische omkadering van Club en was er de voorbije seizoenen actief als hoofdkinesist.

De overstap betekent dat Club zijn medische departement opnieuw moet organiseren. Bombeke was de voorbije zeven jaar nauw betrokken bij de begeleiding van de spelers en maakte in die periode een bijzonder succesvolle episode mee. In zijn terugblik op zijn tijd bij Club verwees hij zelf naar vijf landstitels, een Belgische beker, twee Supercups en zes Champions League-campagnes.

Van wielrennen naar de top van het voetbal

Bombeke brengt bovendien een uitgebreide ervaring uit de topsport mee naar de nationale ploeg. Voor hij bij Club Brugge aan de slag ging, werkte hij jarenlang in het wielrennen. Zo was hij onder meer actief bij Lotto en BMC en maakte hij deel uit van de Belgische wielerdelegatie op verschillende Olympische Spelen.

Die ervaring maakte hem ook bij Club tot een belangrijke schakel binnen de medische en fysieke begeleiding. Bombeke was niet alleen bezig met het herstel van geblesseerde spelers, maar werkte binnen een bredere performance-omgeving waarin blessurepreventie en fysieke opvolging steeds belangrijker zijn geworden.

Ook buiten Club bouwde hij een reputatie op als sportkinesist. In 2022 werd hij nog voorgesteld als medisch coördinator van Club Brugge en sprak hij uitgebreid over blessurebegeleiding en het belang van blijven bewegen tijdens een herstelperiode.

Voor Club is zijn vertrek dan ook meer dan zomaar een personeelswissel. De Bruggelingen verliezen een ervaren kracht die de werking van de club doorheen verschillende sportieve generaties heeft meegemaakt.





Ook Club-dokter trekt tijdelijk naar de Duivels

De Rode Duivels halen overigens nog iemand met een sterke Club-link binnen. Ook clubdokter Thomas Tampere zal tijdens de interlandperiodes aansluiten bij de medische staf van de nationale ploeg.

Tampere verdwijnt daarmee niet uit Brugge. Hij blijft gewoon actief bij Club en combineert beide functies. Bij blauw-zwart vormt hij samen met dokter Bruno Vanhecke het medische duo dat instaat voor controles, blessurebehandeling en de medische begeleiding van de spelers gedurende het seizoen.