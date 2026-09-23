Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden
Foto: © photonews
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Royal Antwerp FC beleeft geen al te makkelijk seizoensbegin en zit vast in de buik van het klassement. Toch lijken de supporters er nog in te geloven dat het goed gaat komen met The Great Old. Zo ook Pedro Elias, die grote fan is van stamnummer 1 en heel blij is met de komst van Wouter Vandenhaute.

Wouter Vandenhaute is natuurlijk ook nog de baas geweest van onder meer Pedro Elias en Thomas Huyghe bij Woestijnvis. "Dankzij Wouter Vandenhaute hebben wij een heel mooie carrière kunnen uitbouwen. Wat ik nu ga zeggen, is superobjectief. Ik zou graag een oproep willen doen aan de supporters van Anderlecht."

"Aan de mensen die nog spandoeken hebben liggen van ‘Wouter buiten’ om die op te sturen naar Thomas Huyghe en wij gaan er ‘gewoon’ bij schrijven. “Wouter buitengewoon” wordt het op die manier. Ik geloof namelijk dat we dankzij Wouter Vandenhaute het seizoen mogelijk zelf nog kunnen winnen. Ik geloof enorm in het Antwerp van de toekomst en van vandaag."

Veelbelovende dingen op het veld te zien bij Royal Antwerp FC?

"We hebben zelfs een echte speler van Barcelona in de kern. Die speelde nog onder Flick, en nu zit hij bij Antwerp. Wie houdt ons tegen? Drie-vier keer verloren? Dat is gewoon kort door de bocht. Ze gaan echt nog groeien. Wat je nu op het veld ziet, dat is toch veelbelovend?", vroeg Elias zich luidop af in de Pro-League-Nostiek.

Niet iedereen is echter even zwaar onder de indruk van wat Antwerp dit seizoen al heeft laten zien. "0 op 12, veel goed gaan we daar niet zien", opende Angel Redondo de debatten in Ongefilterd. Volgens Nainggolan ligt het alvast niet aan de coach.

Of schiet Antwerp te kort op dit moment in de Jupiler Pro League met al zijn jonkies?

"De ploeg is gewoon te jong", aldus de ex-speler van Antwerp. "Het is echt veel te jong, dat maakt het moeilijk. Individueel zijn het leuke spelers om te zien, maar het is niet makkelijk met jonge spelers op dit niveau. Enkel Frey heeft de ervaring."

Stijn Stijnen pikte in: "Als je matchen verliest, is het ook kijken of je een competitieve wedstrijd hebt. Speel je mee of heb je geen kans? Bij Antwerp gaat het redelijk makkelijk. Ze slikken veel goals, hadden tegen Union SG niets te zeggen. Dat is een onrustwekkend iets."

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