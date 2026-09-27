Live. Transfernieuws 27/9: Kompany heeft plan met Olise
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Kompany heeft plan met Olise
Olise is van groot belang voor Bayern München. Hij was in zijn eerste zeven wedstrijden van het seizoen, over alle competities heen, goed voor acht doelpunten en drie assists. Daarmee is hij meteen een van de belangrijkste wapens in het Bayern van Kompany.
Bayern München denkt al aan contractverlenging
Bij Bayern willen ze dan ook geen enkel risico nemen met hun Franse smaakmaker. Olise ligt nog vast tot juni 2029, maar in München wordt nu al nagedacht over een verbeterd en verlengd contract. De club wil zijn sterspelers langer aan zich binden en ziet Olise als een gezicht van de toekomst.
"Olise heeft nog een contract tot 2029. Op een bepaald moment zullen we met hem moeten praten en hem een passend voorstel moeten doen. Hij is uitzonderlijk op zijn positie", verklaarde Rummenigge.
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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