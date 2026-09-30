🎥 Straks ook hattrick in JPL? Club Brugge wrijft zich in de handen: Tresoldi keert weldra in bloedvorm terug

Bij Club Brugge weten ze al langer welke waarde Nicolo Tresoldi heeft. Blauw-zwart mag er zeker van zijn: de spits keert straks na de interlandbreak in bloedvorm terug naar Brugge.

Dat bewijst Tresoldi tijdens de interlandbreak bij de U21 van de Duitse nationale ploeg. Onlangs pikte hij zijn doelpuntje al mee in Letland, waar de jonge Duitse talenten in actie kwamen in het kader van de kwalificatie voor het EK van 2017. Een volgende haalbare verplaatsing kwam er aan met het bezoek aan Malta.

Daar speelde de Duitse U21 opnieuw een kwalificatiewedstrijd. De Duitsers zullen daar stevig geschrokken zijn toen ze na tien minuten warempel op achterstand kwamen. Die vroege openingstreffer werd echter onmiddellijk uitgewist door Tresoldi. Die hielp zijn land zo om de situatie nog vlot recht te zetten.

Tresoldi met een pareltje goed voor een hattrick

Duitsland kon met een voorsprong de rust in en in het begin van de tweede helft diepte Tresoldi de score uit naar 1-3. De 22-jarige aanvaller legde later ook de eindstand vast: 1-4. Zijn laatste doelpunt was bovendien wel van erg mooi kaliber: hij liet een vrije trap van wereldklasse optekenen.

Tresoldi stond achter de bal voor een vrijschop aan de rand van de rechthoek en schilderde de bal heerlijk in de linkerbovenhoek. Zo mag hij ze bij ons ook nemen, zullen ze in Brugge denken. Wie weet helpt dit moment Tresoldi ook bij het maken van zijn interlandkeuze, want hij kan ook nog altijd voor Italië uitkomen. Hij heeft al gesproken met Klopp en Mancini.





Verplaatsingen naar La Louvière en Milaan lonken

Bij Club Brugge zullen ze op de doelgerichtheid van Tresoldi rekenen om de verplaatsing naar La Louvière tot een goed eind te brengen en vooral om in de Champions League in San Siro een vuist te maken tegen Inter. Als hij daar een goede beurt maakt, kan hij zich opnieuw bewijzen in een land waar hij een band mee heeft.