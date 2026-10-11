Live. Transfernieuws 11/10: Bakayoko zit stilaan écht met een probleem

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Live. Transfernieuws 11/10: Bakayoko zit stilaan écht met een probleem
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

Bakayoko zit met een dik probleem

Johan Bakayoko zat dit weekend zelfs niet op de bank bij RB Leipzig. Waar zijn afwezigheid vóór de interlandbreak nog aan een lichte blessure werd gekoppeld, gaat het nu om een sportieve keuze van coach Martin Demichelis.

Volgens Sky Germany gaat het om een louter sportieve beslissing van Demichelis. Bakayoko mocht bij de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt zelfs niet op de bank plaatsnemen. Leipzig had de Belg ook allerminst nodig om een statement te maken: de ploeg won met overtuigende 6-0-cijfers.

Van Belgische revelatie naar uitzichtloze situatie?

Ook vorig seizoen bleef Bakayoko onder de verwachtingen. Hij speelde 22 wedstrijden in alle competities en scoorde daarin drie keer. Spierproblemen in het midden van het seizoen speelden mee, maar verklaren niet volledig waarom zijn rendement zo beperkt bleef.

Aernout Van Lindt

Seedorf wordt plots coach in Brazilië

Sport Club Corinthians Paulista heeft een akkoord bereikt over de aanstelling van Clarence Seedorf als hoofdtrainer van het mannenvoetbalteam. De 50-jarige Nederlander tekent bij Timão een contract dat loopt tot eind 2027.

"Het aangaan van deze uitdaging is een eer, maar ook een enorme verantwoordelijkheid. Ik ben hier om alles te geven en een team op te bouwen dat vecht voor elke bal, elke minuut en elke overwinning," aldus de nieuwe trainer van Corinthians.

"Het is geweldig om een ​​professional van het kaliber Seedorf aan boord te hebben. We hebben onze keuze gebaseerd op het profiel dat we voor ogen hebben voor Corinthians, en ik ben ervan overtuigd dat hij en zijn technische staf ons zullen helpen om door deze moeilijke periode in de Braziliaanse competitie heen te komen," zei voorzitter Osmar Stabile dan weer op de webstek van de club.

Aernout Van Lindt

Alvarez plots op weg naar opvallende club

Julian Alvarez staat de laatste weken en maanden in de belangstelling van heel wat verschillende teams. Daarbij kwam ook Barcelona al meermaals in de picture gelopen. Toch lijkt het er nu op dat de speler wel eens op weg zou kunnen zijn naar een héél andere bestemming.

Arsenal FC aast opnieuw op de speler en zou hem heel graag zo snel mogelijk in huis willen halen. Van hem zouden ze een ongeziene en absolute toptransfer willen maken. Met 12 op 15 zijn The Gunners prima aan het seizoen begonnen, maar ze azen uiteraard op een nieuwe titel en willen daartoe in januari nog versterking zoeken en vinden.

Deze beslissing zal Vincent Kompany enorm plezieren

Bayern München wil het contract van Harry Kane verlengen en de gesprekken zouden vlot verlopen. Clubvoorzitter Herbert Hainer gaf tekst en uitleg bij de onderhandelingen en ontkrachtte meteen een hardnekkig gerucht. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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