Live. Transfernieuws 12/10: einde verhaal voor speler Anderlecht?
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Einde verhaal voor Lucas Hey bij RSC Anderlecht?
Bij RSC Anderlecht is het puzzelen achteraan. Er zijn verschillende spelers buiten strijd, waaronder ook Biancone. En toch viel het op in de wedstrijdselectie op bezoek bij Cercle Brugge dat er van Lucas Hey geen enkel spoor was op het veld en zelfs niet op de bank.
De jonge Kaïs Barry - zoon van Barry Boubacar Copa - deed het zeker niet slecht achteraan bij Anderlecht. En dus lijkt Hey volgens Het Nieuwsblad helemaal aan de kant te worden geschoven. Hij speelde zo'n 65 wedstrijden voor Anderlecht, maar de vraag is of er daar wel nog veel gaan bij kunnen komen of niet.
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De zomermercato is nog maar net gesloten en toch zijn er alweer nieuwe plannen gemaakt voor de komende mercato of mercato's. Zo zou Daniel Mikolajewski wel eens de volgende speler kunnen zijn of worden die we in de Jupiler Pro League mogen verwelkomen. Of niet? Hij lijkt een keuze te hebben gemaakt. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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