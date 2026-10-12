Scheidsrechtersbaas heeft verklaring voor hoog aantal rode kaarten afgelopen weekend

Vijf rode kaarten op één speeldag: het was een opvallend beeld tijdens de achtste speeldag van de Belgische competitie. Volgens Jonathan Lardot, het hoofd van de scheidsrechters, is dat hoge aantal niet zomaar toeval. In het programma Under Review van DAZN verwees hij naar een trend die ook in andere Europese competities zichtbaar is, vooral na een interlandbreak.

Wanneer spelers terugkeren naar hun club, ligt de intensiteit volgens Lardot vaak hoger. Er worden meer duels uitgevochten en spelers gaan soms met meer risico in de strijd. Dat kan verklaren waarom scheidsrechters vaker naar rood grijpen.

“Het is iets wat we de voorbije jaren steeds vaker zien, zowel in België als in de rest van Europa. Na een interlandperiode keren spelers terug met veel energie en volgen er doorgaans meer stevige duels. Daardoor neemt ook het risico op rode kaarten toe”, legde hij uit.

Meer intensiteit na interlandbreak

De achtste speeldag leverde meerdere discutabele fases op. Lardot hoopt dat het aantal uitsluitingen de komende weken opnieuw daalt, zeker met de bekerwedstrijden in aantocht. De scheidsrechtersbaas benadrukt daarmee dat de recente rodekaartenregen volgens hem past in een bredere tendens en niet uitsluitend aan één wedstrijd of één scheidsrechter kan worden toegeschreven.

“Hopelijk neemt dat aantal in de komende wedstrijden weer af, ook wanneer de bekercompetitie op gang komt”, klonk het.

Lardot verdedigt rood voor Patris

Lardot besprak ook de uitsluiting van Louis Patris tijdens Union Saint-Gilloise-OH Leuven. De verdediger van Union kreeg rechtstreeks rood na een stevige tackle op Óscar Gil. Volgens Lardot was een VAR-interventie niet nodig, omdat de actie op zich al voldoende elementen bevatte om de rode kaart te rechtvaardigen.



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Patris ging met zijn voet vooruit in het duel en nam daarbij een aanzienlijk risico. Voor Lardot hoeft een overtreding niet per se zwaar contact te veroorzaken om als rode kaart beoordeeld te worden. Vooral de manier waarop een speler een duel aangaat, speelt een rol.

Hij verwees daarbij naar vergelijkbare fases waarbij de VAR wel tussenbeide kwam. Volgens hem hadden de scheidsrechters op het veld in die gevallen zelf al strenger mogen optreden.