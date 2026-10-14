DONE DEAL: Zulte Waregem haalt uit met jeugdproduct

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
DONE DEAL: Zulte Waregem haalt uit met jeugdproduct
Foto: © photonews
Word fan van Zulte Waregem! 817

Zulte Waregem was goed begonnen aan het seizoen, maar de voorbije wedstrijden werd wel een paar keer verloren. Ondertussen blijven ze bij Essevee ook verder kijken naar de toekomst. In die optiek hebben ze nu ook Matisse Talini langer aan zich weten te binden. Daarmee hebben ze een stevige stap gezet richting toekomst, zoveel is duidelijk.

"Matisse Talini zet zijn krabbel onder een nieuw contract! Van de U8 tot bij Jong Essevee. De aanvaller doorliep al alle jeugdreeksen bij Essevee en maakt nu het mooie weer bij Jong Essevee", aldus Zulte Waregem in een aanzet op de sociale media.

Zulte Waregem gelooft volop in Matisse Talini en geeft hem contract tot juni 2028

"Matisse Talini tekent tot 2028 met een jaar optie. Proficiat, Matisse!", geloven ze volop in de speler volgens de sociale media. Die is dus al sinds 2013 te vinden bij Zulte Waregem en lijkt daardoor een zeer honkvaste speler te zijn.

Dit seizoen speelde hij al één helft bij Jong Essevee, maar de bedoeling van de twintigjarige speler is natuurlijk om de volgende weken, maanden en jaren verder door te groeien bij Zulte Waregem. Met als ultieme doel de A-kern te gaan halen natuurlijk.


De aanvaller heeft al mooie dingen laten zien bij Zulte Waregem en hij wil dan ook heel graag op dat elan doorgaan. Jong Essevee speelt moment op het vierde niveau in de Tweede Amateurklasse van Voetbal Vlaanderen en wil graag een trapje hoger raken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Zulte Waregem

Meer nieuws

Drama voor Belgische voetballer in Italië: zware blessure zorgt voor maandenlange revalidatie

Drama voor Belgische voetballer in Italië: zware blessure zorgt voor maandenlange revalidatie

19:00
Ex-Pro League-topschutter en stadion met gouden randje voor Lukaku: vijf weetjes over Dinamo Zagreb

Ex-Pro League-topschutter en stadion met gouden randje voor Lukaku: vijf weetjes over Dinamo Zagreb

18:30
Vorige zomer nog onder contract bij Kortrijk: ASV Geel haalt ex-JPL- en CPL-speler binnen

Vorige zomer nog onder contract bij Kortrijk: ASV Geel haalt ex-JPL- en CPL-speler binnen

18:00
Voormalige Anderlecht-speler kan gratis vertrekken: Europese topclub ziet zijn kans

Voormalige Anderlecht-speler kan gratis vertrekken: Europese topclub ziet zijn kans

17:30
Bankzitter maakt indruk bij Club Brugge: "Serieuze kandidaat voor een basisplaats"

Bankzitter maakt indruk bij Club Brugge: "Serieuze kandidaat voor een basisplaats"

17:00
Amateurclub niet blij met bekerloting: "Ontgoocheld? Uiteraard"

Amateurclub niet blij met bekerloting: "Ontgoocheld? Uiteraard"

16:00
1
KAA Gent moet opletten voor voormalige Anderlecht-speler: in Denemarken zijn ze helemaal weg van hem

KAA Gent moet opletten voor voormalige Anderlecht-speler: in Denemarken zijn ze helemaal weg van hem

16:30
Waar kan je Anderlecht, Union, KAA Gent en STVV donderdag Europees bekijken op tv?

Waar kan je Anderlecht, Union, KAA Gent en STVV donderdag Europees bekijken op tv?

15:30
Anderlecht-fans krijgen verontrustend signaal uit Frankrijk: autoriteiten grijpen in

Anderlecht-fans krijgen verontrustend signaal uit Frankrijk: autoriteiten grijpen in

15:00
3
Deze man maakte het Bayern van Kompany helemaal gek: "Ik durfde de kleedkamer niet binnen te gaan"

Deze man maakte het Bayern van Kompany helemaal gek: "Ik durfde de kleedkamer niet binnen te gaan"

14:30
Youri Tielemans krijgt bijzonder ongemakkelijke vraag na nederlaag Manchester United

Youri Tielemans krijgt bijzonder ongemakkelijke vraag na nederlaag Manchester United

14:00
Bayern kan alweer niet winnen als favoriet: dit heeft Kompany te zeggen

Bayern kan alweer niet winnen als favoriet: dit heeft Kompany te zeggen

13:30
Ex-speler Oostende en Essevee toont ambitie voor opvallend buitenlands avontuur

Ex-speler Oostende en Essevee toont ambitie voor opvallend buitenlands avontuur

11:15
Union met straks slechts één A-kernspeler op de bank? Blessuregolf vlak voor Europees duel

Union met straks slechts één A-kernspeler op de bank? Blessuregolf vlak voor Europees duel

13:00
1
De datum ligt vast: Jan Vertonghen trekt dit jaar opnieuw zijn voetbalschoenen aan

De datum ligt vast: Jan Vertonghen trekt dit jaar opnieuw zijn voetbalschoenen aan

12:30
Club Brugge kan dromen van absolute jackpot voor Tresoldi

Club Brugge kan dromen van absolute jackpot voor Tresoldi

12:00
9
Figurantenrol? Club Brugge had een zéér duidelijke insteek in Milaan

Figurantenrol? Club Brugge had een zéér duidelijke insteek in Milaan

11:30
Napoli-coach onthult dat er iets duidelijk misliep met De Bruyne: "We begrepen elkaar niet"

Napoli-coach onthult dat er iets duidelijk misliep met De Bruyne: "We begrepen elkaar niet"

11:45
Het loopt plots bijzonder goed bij Westerlo, maar Charaï wil één ding absoluut vermijden

Het loopt plots bijzonder goed bij Westerlo, maar Charaï wil één ding absoluut vermijden

10:15
📷 Opnieuw met een masker: Brandon Mechele betaalt prijs voor stunt tegen Inter

📷 Opnieuw met een masker: Brandon Mechele betaalt prijs voor stunt tegen Inter

11:02
12
Na pijnlijke nederlaag; Club Brugge doet Inter-coach Chivu twijfelen aan eigen aanpak

Na pijnlijke nederlaag; Club Brugge doet Inter-coach Chivu twijfelen aan eigen aanpak

10:30
Van 9 op 10 tot zware buizen: Italiaanse pers velt oordeel na Inter-Club Brugge

Van 9 op 10 tot zware buizen: Italiaanse pers velt oordeel na Inter-Club Brugge

10:00
12
Tresoldi maakt het extra pijnlijk voor Inter en onthult wat er vóór de wedstrijd gebeurde

Tresoldi maakt het extra pijnlijk voor Inter en onthult wat er vóór de wedstrijd gebeurde

09:30
Manchester United blijft verliezen: technisch directeur krijgt de volle laag van eigen speler

Manchester United blijft verliezen: technisch directeur krijgt de volle laag van eigen speler

09:00
Buitenlandse pers vol ongeloof na stunt Club Brugge, vooral Italiaanse media zijn scherp

Buitenlandse pers vol ongeloof na stunt Club Brugge, vooral Italiaanse media zijn scherp

08:30
Bayern-ster zorgt voor ferme frustratie bij Vincent Kompany: "Gewoon dom"

Bayern-ster zorgt voor ferme frustratie bij Vincent Kompany: "Gewoon dom"

08:00
1
Ivan Leko glundert na stunt van Club in Milaan: dit heeft hij te zeggen

Ivan Leko glundert na stunt van Club in Milaan: dit heeft hij te zeggen

07:20
OH Leuven in de wolken: groot talent verlengt tot 2029

OH Leuven in de wolken: groot talent verlengt tot 2029

07:00
Niemand zeker van zijn plaats bij Westerlo? Charaï legt uit hoe hij zijn jonge kern scherp houdt

Niemand zeker van zijn plaats bij Westerlo? Charaï legt uit hoe hij zijn jonge kern scherp houdt

06:30
Club Brugge pakt uit met ongeziene stunt in waanzinnig spektakelduel in Milaan

Club Brugge pakt uit met ongeziene stunt in waanzinnig spektakelduel in Milaan

22:57
Champions League: dit zijn de uitslagen op speeldag 2, mét enkele verrassingen

Champions League: dit zijn de uitslagen op speeldag 2, mét enkele verrassingen

23:15
Antwerp-coach Compper stelt zichzelf én zijn spelers dezelfde ongemakkelijke vraag

Antwerp-coach Compper stelt zichzelf én zijn spelers dezelfde ongemakkelijke vraag

22:45
'54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog'

'54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog'

22:00
3
WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen

WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen

21:26
19
Gezien Club Brugge? Dit is het resultaat van RC Lens, de volgende tegenstander van blauw-zwart

Gezien Club Brugge? Dit is het resultaat van RC Lens, de volgende tegenstander van blauw-zwart

21:10
9
"Wie denkt hij wel dat hij is?": Ex-voorzitter FC Barcelona geeft Lionel Messi stevige veeg uit de pan

"Wie denkt hij wel dat hij is?": Ex-voorzitter FC Barcelona geeft Lionel Messi stevige veeg uit de pan

20:50
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 4-3 STVV STVV

Nieuwste reacties

Freddy Nektapijt Freddy Nektapijt over Club Brugge kan dromen van absolute jackpot voor Tresoldi Vital Verheyen Vital Verheyen over 📷 Opnieuw met een masker: Brandon Mechele betaalt prijs voor stunt tegen Inter Gone D'OL Gone D'OL over Gezien Club Brugge? Dit is het resultaat van RC Lens, de volgende tegenstander van blauw-zwart Goro Goro over Van 9 op 10 tot zware buizen: Italiaanse pers velt oordeel na Inter-Club Brugge Goro Goro over Anderlecht-fans krijgen verontrustend signaal uit Frankrijk: autoriteiten grijpen in Impala Impala over Coach Compper ziet één groot probleem dat dringend moet stoppen bij Antwerp FC Bubbles FC Bubbles over Amateurclub niet blij met bekerloting: "Ontgoocheld? Uiteraard" jeffzie151 jeffzie151 over '54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog' André Coenen André Coenen over WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen laszlo laszlo over "Dat vind ik vooral jammer": Tuur Dierckx legt groot pijnpunt bloot bij Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved