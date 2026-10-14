DONE DEAL: Zulte Waregem haalt uit met jeugdproduct

Zulte Waregem was goed begonnen aan het seizoen, maar de voorbije wedstrijden werd wel een paar keer verloren. Ondertussen blijven ze bij Essevee ook verder kijken naar de toekomst. In die optiek hebben ze nu ook Matisse Talini langer aan zich weten te binden. Daarmee hebben ze een stevige stap gezet richting toekomst, zoveel is duidelijk.

"Matisse Talini zet zijn krabbel onder een nieuw contract! Van de U8 tot bij Jong Essevee. De aanvaller doorliep al alle jeugdreeksen bij Essevee en maakt nu het mooie weer bij Jong Essevee", aldus Zulte Waregem in een aanzet op de sociale media.

Zulte Waregem gelooft volop in Matisse Talini en geeft hem contract tot juni 2028

"Matisse Talini tekent tot 2028 met een jaar optie. Proficiat, Matisse!", geloven ze volop in de speler volgens de sociale media. Die is dus al sinds 2013 te vinden bij Zulte Waregem en lijkt daardoor een zeer honkvaste speler te zijn.

Dit seizoen speelde hij al één helft bij Jong Essevee, maar de bedoeling van de twintigjarige speler is natuurlijk om de volgende weken, maanden en jaren verder door te groeien bij Zulte Waregem. Met als ultieme doel de A-kern te gaan halen natuurlijk.



De aanvaller heeft al mooie dingen laten zien bij Zulte Waregem en hij wil dan ook heel graag op dat elan doorgaan. Jong Essevee speelt moment op het vierde niveau in de Tweede Amateurklasse van Voetbal Vlaanderen en wil graag een trapje hoger raken.