Ongezien: gewezen Standard-eigenaar riskeert ... 40 jaar cel

De naam Josh Wander roept bij de aanhang van Standard weinig fraaie herinneringen op. De Amerikaanse zakenman was medeoprichter van 777 Partners, de voormalige eigenaar van stamnummer 16, en liet de club achter in een bijzonder wankele financiële situatie.

Josh Wander (45) hangt twee jaar nadat het failliete 777 Partners Standard Luik noodgedwongen moest verlaten, een zware straf boven het hoofd. De medeoprichter van de Amerikaanse investeringsmaatschappij heeft schuld bekend voor fraude en oplichting, zo meldt het openbaar ministerie van het Southern District of New York.

Wander werd schuldig bevonden aan effectenfraude en het oplichten van verschillende investeerders en kredietverstrekkers. Voor elk van beide feiten kan hij tot twintig jaar gevangenisstraf krijgen. Wander en zijn kompanen zouden de financiële cijfers van 777 Partners hebben opgepoetst om partners, kredietverstrekkers en investeerders te overtuigen.

777 Partners liet Standard financieel uitgeput achter

In het kader van een schikking ging Wander ermee akkoord om minstens 500 miljoen dollar terug te betalen. Dat geld zou via illegale weg zijn verkregen. Op 1 maart 2027 krijgt hij zijn definitieve straf te horen. In totaal riskeert de voormalige Standard-eigenaar dus een celstraf van maximaal veertig jaar.

777 Partners streek in maart 2022 neer aan de boorden van de Maas en kocht toen alle aandelen van Standard over van Bruno Venanzi. De ambities waren groot. Wander sprak bij de overname op de officiële clubwebsite over "Standard naar een hoger niveau tillen".

Straffen kunnen héél hoog oplopen

Van die belofte kwam weinig terecht. Bij het vertrek van Wander en zijn partners bleef een financieel leeggelopen club achter, dicht bij een faillissement. Via de Amerikaanse verzekeraar A-Cap kwam Standard onder toezicht te staan, tot Giacomo Angelini de club vorig jaar overnam.



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Standard was niet de enige club die de gevolgen van het beleid van 777 Partners ondervond. De investeringsgroep was ook actief bij Hertha Berlijn, Genoa en het Braziliaanse Vasco da Gama.