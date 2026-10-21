Speelmomenten Croky Cup bekend: deze affiches staan begin december op het programma

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De Pro League heeft de exacte speelmomenten voor de achtste finales van de Croky Cup bekendgemaakt. De acht overgebleven wedstrijden worden afgewerkt van vrijdag 4 tot en met zondag 6 december. Op het programma staan enkele aantrekkelijke affiches, waaronder Beerschot-KRC Genk en RAAL La Louvière-Standard.

De bekerstrijd begint vrijdagavond met twee matchen. Club Brugge ontvangt om 20.30 uur SK Beveren op Jan Breydel. Een halfuur later, om 21 uur, neemt bekerhouder Union het thuis op tegen Westerlo.

Vier wedstrijden op zaterdag

Zaterdag 5 december staan er vier confrontaties op het programma. Om 17.30 uur ontvangt Sporting Charleroi STVV, terwijl Zulte Waregem op hetzelfde moment Cercle Brugge partij geeft.

Om 20.45 uur volgen twee interessante duels. RAAL La Louvière krijgt Standard over de vloer voor een Waals onderonsje. Beerschot, dat in de vorige ronde verrassend Anderlecht uitschakelde, ontvangt KRC Genk op het Kiel.

De volgende afspraken zijn gemaakt. On se retrouve en Croky Cup! 📅 #CrokyCup https://t.co/vVUce2z1uZ — Pro League (@ProLeagueBE) October 21, 2026

Antwerp sluit bekerweekend af

Zondagmiddag 6 december komt Union Rochefortoise opnieuw in actie. De amateurclub, die voor een enorme stunt zorgde door KAA Gent uit te schakelen, ontvangt om 13.30 uur KV Mechelen. Rochefort krijgt zo opnieuw de kans om een eersteklasser uit het bekertoernooi te kegelen.



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De achtste finales worden zondagavond afgesloten met de wedstrijd tussen Antwerp en OH Leuven. Die confrontatie begint om 18.30 uur op de Bosuil. Net als de zestiende finales wordt ook deze bekerronde volledig tijdens het weekend afgewerkt. De acht winnaars plaatsen zich voor de kwartfinales van de Croky Cup.