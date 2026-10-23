KAA Gent krijgt dreun, zorgen om nieuwe blessure... Rik De Mil reageert met Anderlecht in het vizier

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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KAA Gent krijgt dreun, zorgen om nieuwe blessure... Rik De Mil reageert met Anderlecht in het vizier
Foto: © photonews
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AA Gent heeft in Braga zijn eerste Europese nederlaag van het seizoen geleden. De Buffalo’s gingen met 2-0 onderuit na een vroege tegengoal en konden aanvallend te weinig brengen om nog aanspraak te maken op punten. Na de bekeruitschakeling tegen Rochefort dreigt zo een moeilijke week, want zondag wacht met Anderlecht alweer een stevige tegenstander.

“Dit was een verdiende zege van Braga”, gaf Rik De Mil na afloop toe. Gent begon nochtans met het plan om vooral te overleven, maar slikte al in de derde minuut de 1-0 na een knappe combinatie van de Portugezen. “We zijn op de slechtst mogelijke manier begonnen, door een fantastische combinatie van hen. Door die snelle achterstand werd het extra moeilijk.” Gent herstelde daarna het evenwicht, maar speelde te slordig om echt gevaarlijk te worden.

Braga toont het kwaliteitsverschil

Na de rust probeerden de Buffalo’s sneller vooruit te voetballen en meer diepgang te zoeken. Er kwamen kansen voor onder meer Goore en Sonko, maar de afwerking ontbrak. Braga toonde zich efficiënter en sloeg in de slotfase opnieuw toe. “Er is sprake van een kwaliteitsverschil. Op dat vlak staat Braga verder”, erkende De Mil. 

De Mil wil niet meegaan in de emotie

De coach wil echter niet dat zijn ploeg nu in paniek raakt. Na de nederlaag tegen Rochefort en het verlies in Portugal ligt de druk richting Anderlecht voor de hand, maar De Mil blijft nuchter. “Het is nooit gelegen om drie keer na elkaar te verliezen. Maar ik snap wel dat het rond ons een item wordt. Net zoals ik niet euforisch was na de zeges, kan ik de zaken nu ook goed plaatsen.”

Hij benadrukt dat Gent ondanks de mindere resultaten nog steeds aan kop staat in de competitie. “Zondag is een nieuwe competitie. En daar staan we voorlopig eerste. We gaan er alles aan doen om te winnen”, aldus De Mil.

Zelfs als dat niet lukt, hoeft volgens hem niet meteen alarm te worden geslagen. “Er is geen man overboord na alles wat we al gepresteerd hebben. Hebben wij er alles aan gedaan? Ja, en dat was zeer belangrijk. Wat niet wil zeggen dat we alles goed gedaan hebben.” De coach wijst ook op de jonge spelersgroep en wil zijn spelers beschermen tegen de emotie die rond een mindere periode kan ontstaan. “We moeten niet meegaan in de emotie.”

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Een extra zorg is de blessure van Balikwisha, die na een stevig duel met Braga-verdediger Barisic naar de kant moest. De Mil was niet te spreken over de actie en noemde het “een vuile fout”. “Dat was voor mij oranje. Ik hoop dat zijn spier niet geraakt is”, klonk het. Het is dus nog onzeker of Gent zondag tegen Anderlecht op Balikwisha kan rekenen. Een reactie is hoe dan ook nodig om de onrust na een lastige week niet verder te laten oplopen.

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