Colin Coosemans snoeihard voor Anderlecht na afstraffing

Anderlecht kreeg op bezoek bij AA Gent een zware 4-0-nederlaag te slikken. Paars-wit had in de eerste helft nochtans kansen om langszij te komen, maar liet die onbenut. Volgens Colin Coosemans was het verschil in efficiëntie groot, al wil de doelman vooral dat zijn ploeg kritisch naar zichzelf kijkt.

Met Johan Walckiers vanuit Gent

“We hebben voldoende kansen gehad om meerdere doelpunten te maken”, stelde Coosemans na afloop. “Als je dat nalaat, weet je dat een ploeg als Gent, die tot nu toe zeker in de competitie in een goede flow zit, heel weinig nodig heeft om een doelpunt te maken.”

Coosemans spaart zijn ploeg niet na dramatische slotfase

Vooral de laatste twintig minuten waren volgens de doelman onaanvaardbaar. Anderlecht zakte toen helemaal door het ijs en slikte nog meerdere doelpunten. Coosemans maakte duidelijk dat de spelers daarvoor zelf in de spiegel moeten kijken.

“Anderlecht is door de ondergrens gezakt die laatste twintig minuten. Het was Anderlecht-onwaardig”, klonk het scherp. De doelman vond dat zijn ploeg de wedstrijd in de slotfase te gemakkelijk uit handen gaf. “Als je 4-0 verliest, kan je niet claimen dat je die wedstrijd verdient te winnen. Ik denk dat Gent vandaag verdiend gewonnen heeft, maar dat er zeker op het gebied van efficiëntie een groot verschil was.”

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De nederlaag komt bovendien niet helemaal uit de lucht vallen. Coosemans ziet dat Anderlecht de voorbije weken te veel ups en downs kende. Na de eerdere bekeruitschakeling tegen Beerschot was dit opnieuw een bijzonder zware klap.



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“Als je succesvol bent, is consistentie de belangrijkste schakel. De hoogtes en de laagtes moeten er zeker en vast uit. En ik denk dat dit na Beerschot een tweede heel grote laagte op korte tijd is.” Eerder was ook Biancone al hard voor zijn ploegmaats.

“Het is tot nu toe nooit een mentaliteitsprobleem geweest”

Toch wilde Coosemans niet zomaar besluiten dat Anderlecht met een mentaliteitsprobleem kampt. Volgens de doelman was dat eerder dit seizoen niet het geval. Wel beseft hij dat de manier waarop de ploeg in Gent instortte, vragen oproept.

“Het is tot nu toe ook nooit een mentaliteitsprobleem geweest”, benadrukte hij. “We hebben die groep en de staf ten allen tijde verdedigd, maar ik denk dat we onszelf toch wel wat tekortgedaan hebben de laatste paar weken.”