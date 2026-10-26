KBVB verrast met nieuw staflid Van Bommel: ex-speler Gent, Cercle, STVV en Westerlo

De Rode Duivels krijgen een nieuwe Team Manager. De KBVB heeft Igor Vetokele aangesteld voor die functie. De voormalige profvoetballer krijgt zo een belangrijke rol binnen de nationale ploeg, waar hij de spelers en de technische staf zal ondersteunen.

Vetokele is 34 jaar en kent het profvoetbal vanuit verschillende perspectieven. Hij speelde zelf op hoog niveau en was nadien ook actief achter de schermen in het Belgische voetbal.

Van KAA Gent tot Engeland: een carrière op verschillende niveaus

Vetokele begon zijn professionele loopbaan bij KAA Gent en kwam tijdens zijn carrière ook uit voor FC Kopenhagen, Charlton Athletic, STVV en Westerlo. Daarnaast doorliep hij de Belgische nationale jeugdploegen tot en met de U21.

Na zijn actieve carrière bleef hij betrokken bij het voetbal. Bij Westerlo werkte hij binnen de sportieve afdeling, waar hij zich bezighield met scouting en sportieve ondersteuning. Die ervaring moet hem helpen in zijn nieuwe functie bij de Rode Duivels.

Ook juridische achtergrond komt van pas bij de nationale ploeg

Naast zijn voetbalervaring volgde Vetokele studies Rechtspraktijk. Hij heeft daarbij een bijzondere interesse in sportrecht, een achtergrond die ook buiten het veld van pas kan komen.

Vetokele reageerde enthousiast op zijn nieuwe uitdaging. Hij noemt het een grote eer om deel uit te maken van de Rode Duivels en wil zijn ervaring gebruiken om de spelers en de staf zo goed mogelijk te ondersteunen.



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Met zijn aanstelling kiest de KBVB voor iemand die zowel de dagelijkse realiteit van een profvoetballer kent als ervaring heeft opgedaan binnen een sportieve werking. Vetokele moet mee zorgen voor een vlotte omkadering van de nationale ploeg.