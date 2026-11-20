Club Brugge trekt zaterdagavond naar KV Mechelen en Ivan Leko heeft zijn wedstrijdselectie bekendgemaakt. De Kroatische trainer kan opnieuw rekenen op een belangrijke middenvelder die de topper tegen Anderlecht moest missen. Verder zijn er nog enkele opvallende vaststellingen in de Brugse kern.

Blauw-zwart hervat de competitie na de interlandbreak met een nagenoeg volledig fitte selectie. Jorne Spileers, die bij de Jonge Duivels een lichte blessure opliep, is gewoon van de partij. Ook Nicolò Tresoldi is voldoende hersteld van zijn hersenschudding om geselecteerd te worden.

Potts keert terug na schorsing

De belangrijkste wijziging is de terugkeer van Freddie Potts. De Engelsman moest de wedstrijd tegen Anderlecht aan zich voorbij laten gaan nadat hij tegen Zulte Waregem zijn vijfde gele kaart van het seizoen had gekregen. Nu zijn schorsing achter de rug is, kan hij opnieuw in actie komen.

De terugkeer van Potts betekent dat Lynnt Audoor uit de selectie verdwijnt. Ook bij de doelmannen verandert er iets. Axl De Corte krijgt deze keer een plaats in de wedstrijdkern, terwijl Argus Vanden Driessche ontbreekt. Yann Sommer en Nordin Jackers blijven wel geselecteerd.

Diakhon blijft vertrouwen krijgen

Opvallend is ook dat Mamadou Diakhon opnieuw tot de selectie behoort. De aanvaller kwam onlangs in opspraak nadat hij uit onvrede over zijn bankplaats een training vroegtijdig verliet. Leko liet eerder verstaan dat de Fransman daardoor krediet had verloren, maar de deur voor hem niet gesloten was.

Lees ook... Moeilijk te geloven maar Club Brugge zweert het en toont het: "Nog geen seconde aan Liverpool gedacht"›

Jan Virgili ontbreekt ondertussen nog altijd. De flankaanvaller werkt individueel aan zijn herstel en is niet klaar voor de verplaatsing naar Mechelen. Verder houdt Leko vast aan de namen die hij voor de topper tegen Anderlecht selecteerde. Met de terugkeer van Potts beschikt de Brugse trainer wel opnieuw over een belangrijke extra optie op het middenveld.