KV Mechelen heeft slecht nieuws gekregen over Marco Decherf. De middenvelder liep tijdens de 2-0-nederlaag tegen OH Leuven een enkelblessure op en zal geruime tijd niet inzetbaar zijn. Trainer Fred Vanderbiest bevestigde inmiddels hoe ernstig de situatie is.

Decherf kwam tijdens de wedstrijd in Leuven ongelukkig neer en ging daarbij door zijn enkel. Wat aanvankelijk een pijnlijke blessure leek, blijkt nu zware gevolgen te hebben. De speler moest zelfs onder het mes.

Vanderbiest bevestigt lange afwezigheid

"Decherf is out tot Nieuwjaar. Hij is geopereerd aan de enkel", vertelde Fred Vanderbiest. De Mechelse coach benadrukte dat het om een bijzonder ongelukkig voorval ging.

"Hij is door zijn enkel gegaan in Leuven. Het is een blessure waar je weinig aan kunt doen. Hij kwam slecht neer", legde Vanderbiest uit. De trainer kan zijn middenvelder daardoor de komende weken niet inzetten.

Gevoelig verlies voor KV Mechelen

Voor KV Mechelen komt de blessure bijzonder ongelegen. Decherf had zich de voorbije wedstrijden nadrukkelijk laten opmerken en bewees steeds meer zijn waarde voor de ploeg.

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Ook Vanderbiest beseft dat hij een belangrijke speler moet missen. "Iedereen heeft de laatste wedstrijden gezien hoe belangrijk hij kan zijn", besloot de coach. Het is nu afwachten hoe het herstel van Decherf verloopt en wanneer hij opnieuw kan aansluiten bij de groep.