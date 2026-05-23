LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

Yannick Ferrera was woedend na de heenmatch bij Lommel in de barrages voor het laatste ticket voor de JPL van volgend seizoen. Paniek is echter een slechte raadgever en Dender heeft nog een terugmatch om zijn hachje te redden. Houden Ferrera en zijn jongens het hoofd koel?

Met uitzondering van de verdeling van het laatste Europese ticket is er nog één vraag die overblijft: wie is de laatste ploeg die volgend seizoen op het hoogste niveau voetbalt? Lommel trekt met een 3-2-voorsprong uit de heenmatch naar de Denderstreek. Er is ook al sprake van psychologische oorlogsvoering. Lommelse fans kerfden SKL op de grasmat van Dender.

We vermoeden dat de club die dit jaar al in de JPL actief was wel de maatregelen zal nemen om dit tijdig te herstellen. Dender opent zaterdag bijna drie uur voor de aftrap de deuren om de sfeer erin te krijgen. Het bezoekersvak was in één dag tijd volledig uitverkocht. Het is duidelijk dat beide clubs staan te trappelen voor de ontknoping van hun seizoen.

Ferrera wil niet koud gepakt worden

Yannick Ferrera haalde na de heenmatch uit naar de arbitrage, omdat hij een overtreding zag bij de 2-2 en 3-2. Ferrera moet toch oppassen dat hij en zijn spelers zich niet verliezen in de emoties. Dat lijkt de Dender-coach ook te beseffen. "We mogen niet blind naar voor stormen van bij de aanvang. Het wordt opletten om niet koud gepakt te worden."

Ferrera is er wel van overtuigd dat Dender een goede kans maakt als al zijn spelers hun beste niveau halen. Hij rekent onder meer op Berte en Nsimba om het verschil te maken. Berte was dan weer zeer kritisch ten opzichte van de verdediging. "Dat was zuiver uit frustratie", sust de aanvaller, die tegenover zijn ploegmaats zou hebben toegegeven dat het een collectieve verantwoordelijkheid is.

Behoud voor Dender of promotie voor Lommel



Dender tracht zijn vel te redden na een heel seizoen op de laatste plaats te bengelen in de JPL. Lommel speelt voor de tweede keer in drie jaar de barrages voor promotie. Krijgen we een degradant en een extra promovendus of niet? Volg Dender - Lommel LIVE om 18u15 op VOETBALKRANT.COM!