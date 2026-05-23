Volg FCV Dender EH - Lommel SK live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
Datum: 23/05/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Relegation Play-offs - Finale (T)
Stadion: Stade Van Roy

Het is D-day voor Dender en Lommel, die tegen elkaar strijden voor het laatste plekje in de JPL van volgend seizoen. Lommel won de heenmatch in eigen huis met 3-2. Met Mbamba, Nsimba en Oratmangoen in de basis wil Ferrari die achterstand ophalen en met Dender het behoud verzekeren.

Kevin Vanbuggenhout
18:02
 Lothar D'Hondt is de scheidsrechter deze avond en dat zegt meteen genoeg over het belang van de match. Deze ref floot niet lang geleden nog de topper tussen Club Brugge en Union die bepalend was voor de landstitel.
17:53
 Hartelijk welkom vanuit Denderleeuw om samen met ons de terugmatch voor het laatste plekje in de JPL te volgen. Ofwel verzekert Dender zich van het behoud, ofwel krijgen we met Lommel een derde promovendus. Lommel won de heenmatch met 3-2, maar Dender speelt de return voor eigen publiek. U kan alvast een blik werpen op de opstellingen van beide ploegen. We tellen af naar het eerste fluitsignaal.
FCV Dender EH (FCV Dender EH - Lommel SK)
FCV Dender EH: Gauthier Gallon - Marsoni Sambu - Noah Mbamba - Luc Marijnissen - Bryan Goncalves - Nathan Rodes - Malcolm Viltard - Ragnar Oratmangoen - Bruny Nsimba - Roman Kvet - Mohamed Berte
Bank: Bo De Kerf - David Toshevski - Krzysztof Koton - Kobe Cools - Desmond Acquah - Guillaume Dietsch - Amine Daali - Nail Moutha-Sebtaoui - Fabio Ferraro

Lommel SK (FCV Dender EH - Lommel SK)
Lommel SK: Matthias Pieklak - Jesper Tolinsson - Dries Wouters - Jhon Banguera - Sam De Grand - Jason van Duiven - Lautaro Lopez - Joey Pelupessy - Tom Reyners - Lucas Schoofs - Ralf Seuntjens
Bank: Mathise Reumers - Emile Vandecraen - Nikola Ivezic - Timothy Eyoma - Nicolas Rommens - Robin Van Duiven - Henry Oware - Alexander Reumers - Zalan Vancsa - Mohamed El Boukammiri

Het is D-day voor Dender en Lommel, die tegen elkaar strijden voor het laatste plekje in de Jupiler Pro League van volgend seizoen. Lommel won de heenmatch in eigen huis met 3-2. Met Mbamba, Nsimba en Oratmangoen in de basis wil Dender-trainer Ferrera in de terugmatch die achterstand ophalen en in de JPL blijven. Lommel speelt met dezelfde elf.

LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?
Foto: © photonews

Yannick Ferrera was woedend na de heenmatch bij Lommel in de barrages voor het laatste ticket voor de JPL van volgend seizoen. Paniek is echter een slechte raadgever en Dender heeft nog een terugmatch om zijn hachje te redden. Houden Ferrera en zijn jongens het hoofd koel?

Met uitzondering van de verdeling van het laatste Europese ticket is er nog één vraag die overblijft: wie is de laatste ploeg die volgend seizoen op het hoogste niveau voetbalt? Lommel trekt met een 3-2-voorsprong uit de heenmatch naar de Denderstreek. Er is ook al sprake van psychologische oorlogsvoering. Lommelse fans kerfden SKL op de grasmat van Dender.

We vermoeden dat de club die dit jaar al in de JPL actief was wel de maatregelen zal nemen om dit tijdig te herstellen. Dender opent zaterdag bijna drie uur voor de aftrap de deuren om de sfeer erin te krijgen. Het bezoekersvak was in één dag tijd volledig uitverkocht. Het is duidelijk dat beide clubs staan te trappelen voor de ontknoping van hun seizoen.

Ferrera wil niet koud gepakt worden

Yannick Ferrera haalde na de heenmatch uit naar de arbitrage, omdat hij een overtreding zag bij de 2-2 en 3-2. Ferrera moet toch oppassen dat hij en zijn spelers zich niet verliezen in de emoties. Dat lijkt de Dender-coach ook te beseffen. "We mogen niet blind naar voor stormen van bij de aanvang. Het wordt opletten om niet koud gepakt te worden."

Ferrera is er wel van overtuigd dat Dender een goede kans maakt als al zijn spelers hun beste niveau halen. Hij rekent onder meer op Berte en Nsimba om het verschil te maken. Berte was dan weer zeer kritisch ten opzichte van de verdediging. "Dat was zuiver uit frustratie", sust de aanvaller, die tegenover zijn ploegmaats zou hebben toegegeven dat het een collectieve verantwoordelijkheid is.

Behoud voor Dender of promotie voor Lommel

Dender tracht zijn vel te redden na een heel seizoen op de laatste plaats te bengelen in de JPL. Lommel speelt voor de tweede keer in drie jaar de barrages voor promotie. Krijgen we een degradant en een extra promovendus of niet? Volg Dender - Lommel LIVE om 18u15 op VOETBALKRANT.COM!

Prono FCV Dender EH - Lommel SK

FCV Dender EH wint
Gelijk
Lommel SK wint
71.79% 15.38% 12.82%
Populairste
2-1
(13x)		 2-0
(10x)		 1-2
(5x)

Vergelijking FCV Dender EH - Lommel SK

Positie

16
17

Punten

19
0

Gewonnen

3
0

Verloren

17
0

Gescoorde doelpunten

24
0

Doelpunten tegen

51
0

Gele kaarten

59
0

Rode kaarten

4
0

Onderlinge duels gewonnen

6
3
10
17/05 16:00 Lommel SK Lommel SK 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
03/02 20:00 Lommel SK Lommel SK 2-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
16/09 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 3-1 Lommel SK Lommel SK
06/05 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-1 Lommel SK Lommel SK
03/03 20:00 Lommel SK Lommel SK 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
28/01 20:00 Lommel SK Lommel SK 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
12/08 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Lommel SK Lommel SK
16/12 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Lommel SK Lommel SK
23/09 20:00 Lommel SK Lommel SK 4-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
21/12 20:30 Lommel SK Lommel SK 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
24/08 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Lommel SK Lommel SK
19/03 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-0 Lommel SK Lommel SK
23/10 20:00 Lommel SK Lommel SK 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
06/03 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Lommel SK Lommel SK
05/03 20:00 Lommel SK Lommel SK 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
19/10 20:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Lommel SK Lommel SK
17/10 20:00 Lommel SK Lommel SK 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
03/03 20:00 Lommel SK Lommel SK 0-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
08/10 15:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Lommel SK Lommel SK
FCV Dender EH staat op de rand van de degradatie. Na de 3-2-nederlaag op het veld van Lommel SK moeten de Oost-Vlamingen vol aan de bak. Mohamed Berte en Marsoni Sambu gel...

Yannick Ferrera was woedend na de heenmatch bij Lommel in de barrages voor het laatste ticket voor de JPL van volgend seizoen. Paniek is echter een slechte raadgever en Den...

