Datum: 23/01/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 22

LIVE: Standard ziet de aansluitingstreffer tegen de lat uit elkaar spatten

Standard en Gent openen speeldag 22 van de Jupiler Pro League. Bij de Rouches staat Teddy Teuma, deze week pas aangekomen, meteen in de basis. Hij is de vervanger van de geblesseerde Casper Nielsen.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   82' 5" 
Discussieer live mee! Lees 16 reacties...
81
 Vervangen Atsuki Ito
Ingevallen Aimé Omgba
78
  Gele kaart voor Tobias Mohr
77
 Goore haalt hard uit, maar Epolo heeft de bal.
76
  Gele kaart voor Marco Ilaimaharitra
75
 Het Standard-publiek begint te morren. En geef ze maar eens ongelijk.
73
 Hautekiet treft de lat. Dat had de aansluitingstreffer kunnen zijn.
70
 Vervangen Daan Dierckx
Ingevallen Tobias Mohr
66
 Vervangen Hyun-Seok Hong
Ingevallen Hyllarion Goore
65
 Epolo redt schoten van zowel Araujo als Ito.
62
 Vervangen Thomas Henry
Ingevallen Mitongo René
62
 Gent komt nog eens opzetten, maar Mortensen redt van de lijn.
59
 Standard lijkt echt geen vuist te kunnen maken.
55
 Teuma met een goeie vrije trap die geen ploegmaat bereikt, maar wel bijna Roef verrast.
52
 Volckaert speelt een goeie match. Zijn voorzetten zijn ook goed, maar niemand is in de zestien om ze in ontvangst te nemen.
45+20
 Gent speelt niet slecht, maar ook niet flitsend. Het is Standard dat heel zwak voor de dag komt.


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
45
 Vervangen Adnane Abid
Ingevallen Bernard Nguene
45
 Vervangen Nayel Mehssatou
Ingevallen Dennis Ayensa
45
 Van Der Heyden leek een fout te maken, maar het geel blijft op zak. Euvrard is woedend.
40
 Kopballen van Henry en Dierckx gingen over. Het is echt wachten op een reële kans voor Standard.
37
 Standard wou een strafschop voor hands van Paskotsi, maar ref D'Hondt wuift de protesterende spelers weg.
31

Goal 		Doelpunt van Wilfried Kanga (Atsuki Ito)
Kanga zet de aanval op. Hong stuurt Ito diep en die legt breed tot bij de inlopende Kanga: 0-2. Goed afgewerkt en mooi opgebouwd.
30
 Skoras is heel actief, maar zijn schoten missen precisie.
29
 Bij Standard hebben ze problemen met de bal. Die gaat constant verloren...
27
 Ito knalt over. Dat had hij beter kunnen doen.
22
 Gent trekt zich te veel terug. Dat is vragen om problemen.
20
Standard - KAA Gent
19
 Saïd probeert het aan de overkant, maar Roef heeft geen problemen met zijn schot.

15
 De afwerking van Kanga was wel top. Niemand had gedacht dat hij uit die hoek nog zo'n goal kon scoren. Wat een knal!
14
 Pijnlijk, het was Teuma die de bal verloor waardoor Kadri razendsnel Kanga kon voor doel zetten.
11

Goal 		Doelpunt van Wilfried Kanga (Abdelkahar Kadri)
Gent staat op voorsprong. Het is Kanga die vanuit een wel hele scherpe hoek binnen schiet.
11
Standard - KAA Gent
10
 Gent begint beter in de match te komen en heeft het balbezit, maar kansen vloeien er niet uit voort.
4
 Saïd met het eerste schot, maar het waait over en naast. Het balverlies van Kadri zal toch niet al te veel mogen gebeuren bij Gent.

1
 Standard - KAA Gent: 0-0
20:35
Standard - KAA Gent


Standard (Standard - KAA Gent)
Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - Ibe Hautekiet - Daan Dierckx - Gustav Mortensen - Marco Ilaimaharitra - Teddy Teuma - Nayel Mehssatou - Adnane Abid - Thomas Henry - Rafiki Said
Bank: David Bates - Tobias Mohr - Dennis Ayensa - Leandre Kuavita - Mitongo René - Lucas Pirard - Josué Homawoo - Bernard Nguene - Charli Spoden

KAA Gent (Standard - KAA Gent)
KAA Gent: Davy Roef - Matties Volckaert - Siebe Van Der Heyden - Maksim Paskotsi - Tiago Araujo - Abdelkahar Kadri - Leonardo Da Silva Lopes - Atsuki Ito - Michal Skoras - Wilfried Kanga - Hyun-Seok Hong
Bank: Aimé Omgba - Momodou Sonko - Max Dean - Mohammed El Âdfaoui - Jean-Kevin Duverne - Kjell Peersman - Rachid Abdoul Ayinde - Hyllarion Goore - Wout Asselman

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.17 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Meer statistieken
Lawrence Henry 90' 5.52 -
  • Nauwkeurige passes: 22/31 (71%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 44/47 (93.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Dierckx Daan 70' 6.91 -
  • Nauwkeurige passes: 51/59 (86.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Meer statistieken
Mortensen Gustav 90' -
Ilaimaharitra Marco   90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 55/67 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Teuma Teddy 90' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 48/63 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/11 (36.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
  • Balverliezen: 26
Meer statistieken
Mehssatou Nayel 45' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Abid Adnane 45' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Henry Thomas 62' -
Said Rafiki 90' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Bank
Bates David 0'  
Mohr Tobias   20' 5.91 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ayensa Dennis 45' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Kuavita Leandre 0'  
René Mitongo 28' 6.26 -
Meer statistieken
Pirard Lucas 0'  
Homawoo Josué 0'  
Nguene Bernard 45' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Spoden Charli 0'  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.35 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 18/52 (34.6%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Volckaert Matties 90' 7.08 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 90' 7.59 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Paskotsi Maksim 90' 7.99 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 90' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 18/29 (62.1%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Kadri Abdelkahar A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.91 -
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Ito Atsuki A 81' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Skoras Michal 90' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kanga Wilfried ⚽ ⚽ 90' 9.12 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Hong Hyun-Seok 66' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Omgba Aimé 9'  
Sonko Momodou 0'  
Dean Max 0'  
El Âdfaoui Mohammed 0'  
Duverne Jean-Kevin 0'  
Peersman Kjell 0'  
Abdoul Ayinde Rachid 0'  
Goore Hyllarion 24' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Asselman Wout 0'  
KAA Gent gaat transfermarkt op en zoekt in één linie héél dringend versterking

KAA Gent gaat transfermarkt op en zoekt in één linie héél dringend versterking

22/01 3

KAA Gent-coach Rik De Mil ziet zich voor een moeilijke puzzel geplaatst in de verdediging. Siebe Van der Heyden liep tegen Anderlecht een knieblessure op en is twijfelachti...

Filip Joos vol lof: "Hij is het bindmiddel van KAA Gent, iedereen 10-15 procent beter"

Filip Joos vol lof: "Hij is het bindmiddel van KAA Gent, iedereen 10-15 procent beter"

17:00

KAA Gent speelde vorige week twee keer tegen RSC Anderlecht. In de Beker van België werden ze uitgeschakeld, maar in de competitie toonden ze veel weerbaarheid en wonnen ze...

Rik De Mil laat zich uit over Standard ... en lijkt sterkhouder te moeten missen

Rik De Mil laat zich uit over Standard ... en lijkt sterkhouder te moeten missen

17:40

KAA Gent staat op het punt af te reizen naar Sclessin. Rik De Mil heeft in een persconferentie de voorbeschouwing op de wedstrijd verzorgd. Daarbij had hij onder meer angst...

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-2 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/01 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 24/01 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 24/01 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved