0-1
0-2
31' Wilfried Kanga (Atsuki Ito)
|Datum:
|23/01/2026 20:45
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 22
LIVE: Standard ziet de aansluitingstreffer tegen de lat uit elkaar spatten
Standard en Gent openen speeldag 22 van de Jupiler Pro League. Bij de Rouches staat Teddy Teuma, deze week pas aangekomen, meteen in de basis. Hij is de vervanger van de geblesseerde Casper Nielsen.
82' 5"
|
81
|
Atsuki Ito
Aimé Omgba
|
78
|
Gele kaart voor Tobias Mohr
|
77
|
Goore haalt hard uit, maar Epolo heeft de bal.
|
76
|
Gele kaart voor Marco Ilaimaharitra
|
75
|
Het Standard-publiek begint te morren. En geef ze maar eens ongelijk.
|
73
|
Hautekiet treft de lat. Dat had de aansluitingstreffer kunnen zijn.
|
70
|
Daan Dierckx
Tobias Mohr
|
66
|
Hyun-Seok Hong
Hyllarion Goore
|
65
|
Epolo redt schoten van zowel Araujo als Ito.
|
62
|
Thomas Henry
Mitongo René
|
62
|
Gent komt nog eens opzetten, maar Mortensen redt van de lijn.
|
59
|
Standard lijkt echt geen vuist te kunnen maken.
|
55
|
Teuma met een goeie vrije trap die geen ploegmaat bereikt, maar wel bijna Roef verrast.
|
52
|
Volckaert speelt een goeie match. Zijn voorzetten zijn ook goed, maar niemand is in de zestien om ze in ontvangst te nemen.
|
45+20
|
Gent speelt niet slecht, maar ook niet flitsend. Het is Standard dat heel zwak voor de dag komt.
|
|
Rust
|
45
|
We krijgen 2 minuten blessuretijd.
|
45
|
Adnane Abid
Bernard Nguene
|
45
|
Nayel Mehssatou
Dennis Ayensa
|
45
|
Van Der Heyden leek een fout te maken, maar het geel blijft op zak. Euvrard is woedend.
|
40
|
Kopballen van Henry en Dierckx gingen over. Het is echt wachten op een reële kans voor Standard.
|
37
|
Standard wou een strafschop voor hands van Paskotsi, maar ref D'Hondt wuift de protesterende spelers weg.
|
31
|
Doelpunt van Wilfried Kanga (Atsuki Ito)
Kanga zet de aanval op. Hong stuurt Ito diep en die legt breed tot bij de inlopende Kanga: 0-2. Goed afgewerkt en mooi opgebouwd.
|
30
|
Skoras is heel actief, maar zijn schoten missen precisie.
|
29
|
Bij Standard hebben ze problemen met de bal. Die gaat constant verloren...
|
27
|
Ito knalt over. Dat had hij beter kunnen doen.
|
22
|
Gent trekt zich te veel terug. Dat is vragen om problemen.
|
20
|
|
19
|
Saïd probeert het aan de overkant, maar Roef heeft geen problemen met zijn schot.
|
|
15
|
De afwerking van Kanga was wel top. Niemand had gedacht dat hij uit die hoek nog zo'n goal kon scoren. Wat een knal!
|
14
|
Pijnlijk, het was Teuma die de bal verloor waardoor Kadri razendsnel Kanga kon voor doel zetten.
|
11
|
Doelpunt van Wilfried Kanga (Abdelkahar Kadri)
Gent staat op voorsprong. Het is Kanga die vanuit een wel hele scherpe hoek binnen schiet.
|
11
|
|
10
|
Gent begint beter in de match te komen en heeft het balbezit, maar kansen vloeien er niet uit voort.
|
4
|
Saïd met het eerste schot, maar het waait over en naast. Het balverlies van Kadri zal toch niet al te veel mogen gebeuren bij Gent.
|
|
1
|
Standard - KAA Gent: 0-0
|
20:35
|
|
|
|
Bank: David Bates - Tobias Mohr - Dennis Ayensa - Leandre Kuavita - Mitongo René - Lucas Pirard - Josué Homawoo - Bernard Nguene - Charli Spoden
Bank: Aimé Omgba - Momodou Sonko - Max Dean - Mohammed El Âdfaoui - Jean-Kevin Duverne - Kjell Peersman - Rachid Abdoul Ayinde - Hyllarion Goore - Wout Asselman
|
