Volg STVV - Lommel SK live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
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Datum: 08/08/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Stayen

STVV en Lommel openen zaterdagavond hun seizoen meteen met een Limburgse derby op Stayen. Voor Lommel wordt het een bijzonder moment: de club speelt voor het eerst sinds het seizoen 2002/2003 opnieuw in eerste klasse. De terugkeer begint dus meteen met een verplaatsing naar STVV.

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Tijd   20:45 
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STVV (STVV - Lommel SK)
STVV: Leobrian Kokubo - Robert-Jan Vanwesemael - Loïc Mbe Soh - Joedrick Pupe - Visar Musliu - Taiga Hata - Abdoulaye Sissako - Ryan Merlen - Nelson Ishiwatari - Ilias Sebaoui - Frederic Soelle Soelle
Bank: Shion Shinkawa - Ryotaro Araki - Rune Verheyden - Shogo Taniguchi - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Oumar Diouf

Lommel SK:
Bank:

STVV STVV
Kokubo Leobrian  
Vanwesemael Robert-Jan  
Mbe Soh Loïc  
Pupe Joedrick  
Musliu Visar  
Hata Taiga  
Sissako Abdoulaye  
Merlen Ryan  
Ishiwatari Nelson  
Sebaoui Ilias  
Soelle Soelle Frederic  
Bank
Shinkawa Shion  
Araki Ryotaro  
Verheyden Rune  
Taniguchi Shogo  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  
Diouf Oumar  
 

Vooraf

LIVE: STVV-Lommel, dit moet je weten voor de Limburgse seizoensopener
LIVE: STVV-Lommel, dit moet je weten voor de Limburgse seizoensopener
Foto: © photonews

STVV en Lommel openen zaterdagavond hun seizoen meteen met een Limburgse derby op Stayen. Voor Lommel wordt het een bijzonder moment: de club speelt voor het eerst sinds het seizoen 2002/2003 opnieuw in eerste klasse. De terugkeer begint dus meteen met een verplaatsing naar STVV.

De bezoekers zullen daarbij op stevige steun kunnen rekenen. Bijna 500 supporters van Lommel maken de korte trip naar Stayen. Sportief kan de promovendus bovendien uit een volledige kern kiezen, want alle spelers zijn inmiddels speelgerechtigd geraakt.

Lommel meteen voor stevige test

Na meer dan twintig jaar afwezigheid op het hoogste niveau krijgt Lommel meteen een interessante graadmeter. Een derby zorgt sowieso voor extra spanning, maar ook het verschil in ervaring tussen beide ploegen maakt het duel interessant.

STVV begint aan eigen huis als favoriet, al zullen de Kanaries niet volledig op automatische piloot kunnen starten. Lommel kan onbevangen spelen en wil zijn terugkeer uiteraard niet beginnen met een stille passage.

STVV zonder Araki en Taniguchi in basis

Bij STVV zouden Araki en Taniguchi volgens Het Belang van Limburg nog niet klaar zijn voor een basisplaats. Beiden missen nog wedstrijdritme en zouden daarom zaterdagavond vanaf de bank beginnen.

De enige nieuwkomer die normaal meteen aan de aftrap verschijnt, is Ishiwatari. Voor de rest lijkt STVV grotendeels vast te houden aan spelers die al langer in de kern zitten.

De Limburgse derby is zo meteen een opvallende opener voor beide clubs: STVV wil thuis goed beginnen, Lommel wil bewijzen dat het klaar is voor zijn terugkeer naar eerste klasse.

Prono STVV - Lommel SK

STVV wint
Gelijk
STVV STVV wint Gelijk Lommel SK Lommel SK wint
83.79% 14.23% 1.98%
Populairste
2-0
(75x)		 2-1
(70x)		 3-1
(32x)

Vergelijking STVV - Lommel SK

Positie

9
18

Onderlinge duels gewonnen

7
0
3
17/07 19:00 STVV STVV 1-2 Lommel SK Lommel SK
25/04 20:00 STVV STVV 2-1 Lommel SK Lommel SK
21/11 20:30 Lommel SK Lommel SK 0-1 STVV STVV
27/04 15:00 STVV STVV 1-2 Lommel SK Lommel SK
24/11 15:00 Lommel SK Lommel SK 1-0 STVV STVV
03/02 15:00 STVV STVV 1-0 Lommel SK Lommel SK
23/09 18:30 Lommel SK Lommel SK 0-3 STVV STVV
01/04 20:00 Lommel SK Lommel SK 0-1 STVV STVV
15/11 20:00 STVV STVV 2-1 Lommel SK Lommel SK
27/07 19:30 Lommel SK Lommel SK 0-1 STVV STVV

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 20:45 Union SG Union SG
STVV STVV 20:45 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 09/08 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren
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