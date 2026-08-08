LIVE: STVV-Lommel, dit moet je weten voor de Limburgse seizoensopener

STVV en Lommel openen zaterdagavond hun seizoen meteen met een Limburgse derby op Stayen. Voor Lommel wordt het een bijzonder moment: de club speelt voor het eerst sinds het seizoen 2002/2003 opnieuw in eerste klasse. De terugkeer begint dus meteen met een verplaatsing naar STVV.

De bezoekers zullen daarbij op stevige steun kunnen rekenen. Bijna 500 supporters van Lommel maken de korte trip naar Stayen. Sportief kan de promovendus bovendien uit een volledige kern kiezen, want alle spelers zijn inmiddels speelgerechtigd geraakt.

Lommel meteen voor stevige test

Na meer dan twintig jaar afwezigheid op het hoogste niveau krijgt Lommel meteen een interessante graadmeter. Een derby zorgt sowieso voor extra spanning, maar ook het verschil in ervaring tussen beide ploegen maakt het duel interessant.

STVV begint aan eigen huis als favoriet, al zullen de Kanaries niet volledig op automatische piloot kunnen starten. Lommel kan onbevangen spelen en wil zijn terugkeer uiteraard niet beginnen met een stille passage.

STVV zonder Araki en Taniguchi in basis

Bij STVV zouden Araki en Taniguchi volgens Het Belang van Limburg nog niet klaar zijn voor een basisplaats. Beiden missen nog wedstrijdritme en zouden daarom zaterdagavond vanaf de bank beginnen.

De enige nieuwkomer die normaal meteen aan de aftrap verschijnt, is Ishiwatari. Voor de rest lijkt STVV grotendeels vast te houden aan spelers die al langer in de kern zitten.





De Limburgse derby is zo meteen een opvallende opener voor beide clubs: STVV wil thuis goed beginnen, Lommel wil bewijzen dat het klaar is voor zijn terugkeer naar eerste klasse.