Datum: 08/08/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)

LIVE: Standard gaat erop en erover: weeral Ayensa

Dit weekend is het weer tijd voor de start van de Jupiler Pro League. Deze zaterdag wordt afgetrapt met een duel tussen Standard en Cercle Brugge, waarvan de aftrap gepland staat om 18.15 uur. Volg hier de liveverslaggeving van deze wedstrijd en ontdek het verslag en alle reacties na afloop.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   87' 40" 
Discussieer live mee! Lees 17 reacties...
83
 Vervangen Lukas Mondele
Ingevallen Erick
79
 Tegen Standard, Abid voor Nsimba, door Coucke
78
 Vervangen Valy Konate
Ingevallen Ibrahim Diakite
77
 Weer een groot gevaar voor Standard, dat vergeet zich in veiligheid te brengen.
77
 Vervangen Steve Ngoura
Ingevallen Krys Kouassi
71
 Vervangen Alexis Trouillet
Ingevallen Rayan Touzghar
71
 Vervangen Dennis-Yerai Eckert Ayensa
Ingevallen Bruny Nsimba
71
 Vervangen Bernard Nguene
Ingevallen Salieu Drammeh
70
 Voorzet van Abid, Nguene mist de bal en de 3-1
67
 Wat een kans voor Standard!
Nielsen trekt de bal op en schiet. Coucke keert de bal af, maar geeft terug aan Mortensen, die twee keer schiet en ziet dat zijn pogingen door Ravych weggewerkt worden, waarna Kondo op de lijn staat.
66
 Vervangen Viggo Martens
Ingevallen Joel Ndala
66
 Vervangen Dante Vanzeir
Ingevallen Jean Thierry Lazare Amani
62
 Er valt de afgelopen paar minuten niets meer te beleven.
54
 Abid in het kleine net
Prachtige pass van Trouillet naar Abid, die Kakou volledig in de war brengt, maar hij vindt het kleine net.
49
 Doelpunt voor Standard Luik!
En het is Dennis Ayensa's tweede treffer, een fraaie kleine pichenette langs Coucke na een pass van Nielsen. Standard heeft de leiding!
48

Goal 		Doelpunt van Dennis-Yerai Eckert Ayensa (Casper Nielsen)
47
 Een mooie kans voor Standard, maar Abid vindt Nielsen niet op de remise.
47
 Eerste hoekschop voor Cercle die niets oplevert
46
 Het is weer begonnen in Sclessin!
45+20
 Het is pauze!


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+5
 Doelpunt voor Standard!
De Rouches maken net voor de rust gelijk! Een prima voorzet van Abid, Ayensa's kopbal bij de rand van het kleine doelgebied, Coucke is verslagen!
45+5

Goal 		Doelpunt van Dennis-Yerai Eckert Ayensa (Adnane Abid)
45+4
 Nguene raakt de lat!
Rouche was de opvallendste speler van deze eerste helft; Nguene raakte net voor de rust de lat!
45
 We krijgen 5 minuten blessuretijd.
41
 Doelpunt voor Cercle!
Er was al een paar minuten te veel ruimte in de verdediging van Standard! Voorzet van Vanzeir, goed gekruist door Mondele, en het is 0-1!
41

Goal 		Doelpunt van Lukas Mondele (Dante Vanzeir)
40
 Schot van Mondele ging naast, Fossey had zich tijdens deze actie erg passief opgesteld.
38
  Gele kaart voor Valy Konate
Jaune Konate die Abid een klap uitdeelt bij Epolo's snelle herstart.
33
  Gele kaart voor Adnane Abid
Jaune Abid, simulatie in de zestien na een combinatie met Ayensa
29
 Lange inworp van Ilaimaharitra, een timide uitverdediging van Cercle en het schot van Ayensa, afgekeerd

27
 Vanzeirs voorzet-schot mist het doel.
22
 Magnée laat Mortensen op zijn flank te gemakkelijk passeren; zijn voorzet wordt door Hautekiet in hoekschop gekeerd.
20
 Nielsen is slachtoffer van een fout van Kondo, zo lijkt het, op het middenveld. De Deen wordt op het grasveld behandeld.
18
 En hij... annuleert de vrije trap! Bal voor Coucke, niemand heeft echt de reden begrepen
17
 Jasper Vergoote gaat zijn scherm bekijken!
17
 Krijgen we een penalty voor Standard? De VAR is het aan het nakijken...
VAR
16
 Mortensen lijkt in de zestien te staan op het moment van de fout...
15
 Gevaarlijke vrije trap voor Standard Luik verkregen door Mortensen, genomen door Abid
11
 Gegeven door Nielsen, afgewezen door de verdediging, Trouillet schiet over op zijn beurt
11
 Nog een mooie Luikse actie met Nielsen, Trouillet en Fossey aan de knoppen. Dat levert Standard een nieuwe hoekschop op.
9
 Fossey boven
Nieuwe actie van Standard met een uitworp van Epolo naar Nguene, die de bal met de borst controleert, zich omdraait en Abid links bedient. Licht vastgehouden, nummer 11 glijdt naar Fossey aan de rechterkant, die over het doel schiet.
8
 Twee corners die Standard niets opleveren, terwijl Standard de eerste minuten duidelijk onder controle heeft.
2
 Nielsen stuurt Nguene diep, maar Coucke anticipeert goed en ruimt op.
1
 Eerste pressing van Standard via Nguene en eerste zorgvuldige uitbraak van de verdediging van Cercle, waardoor Standard onmiddellijk terug in balbezit komt.
1
 Het is begonnen tussen Standard en Cercle!
1
 Standard - Cercle Brugge: 0-0

18:14
 De spelers zijn zojuist het veld opgekomen!
17:55
 Nog maar twintig minuten tot de aftrap, en er is een tifo gepland door de supporters van Standard!


Standard (Standard - Cercle Brugge)
Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Ibe Hautekiet - Ibrahim Karamoko - Gustav Mortensen - Casper Nielsen - Marco Ilaimaharitra - Alexis Trouillet - Adnane Abid - Dennis-Yerai Eckert Ayensa - Bernard Nguene
Bank: Tobias Mohr - Salieu Drammeh - Henry Lawrence - Sylvester Jasper - Lucas Pirard - Mohamed El Hankouri - Daan Dierckx - Bruny Nsimba - Rayan Touzghar

Cercle Brugge (Standard - Cercle Brugge)
Cercle Brugge: Gaëtan Coucke - Gary Magnée - Geoffrey Kondo - Christiaan Ravych - Emmanuel Kakou - Lukas Mondele - Ibrahima Diaby - Valy Konate - Viggo Martens - Dante Vanzeir - Steve Ngoura
Bank: Ibrahim Diakite - Erick - Jean Thierry Lazare Amani - Joel Ndala - Heriberto Jurado - Royer Caicedo - Krys Kouassi - Sebbe Gheerardyns - Bas Langenbick

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Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.82 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Fossey Marlon 90' 7.05 -
  • Nauwkeurige passes: 41/47 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 50/59 (84.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Karamoko Ibrahim 90' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 49/59 (83.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Mortensen Gustav 90' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Nielsen Casper A 90' 7.01 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/40 (57.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/9 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
  • Balverliezen: 27
Meer statistieken
Ilaimaharitra Marco 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 43/54 (79.6%)
  • Intercepties: 5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Trouillet Alexis 71' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Abid Adnane A   90' 7.47 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/37 (67.6%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 4/8 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Eckert Ayensa Dennis-Yerai ⚽ ⚽ 71' 9.21 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Nguene Bernard 71' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Mohr Tobias 0'  
Drammeh Salieu 19' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Lawrence Henry 0'  
Jasper Sylvester 0'  
Pirard Lucas 0'  
El Hankouri Mohamed 0'  
Dierckx Daan 0'  
Nsimba Bruny 19' 6.67 -
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Touzghar Rayan 19' 6.23 -
Meer statistieken
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Coucke Gaëtan 90' 5.97 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/19 (47.4%)
Meer statistieken
Magnée Gary 90' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 22/30 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Kondo Geoffrey 90' 6.71 -
  • Nauwkeurige passes: 48/56 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ravych Christiaan 90' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kakou Emmanuel 90' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Mondele Lukas 83' 7.34 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Diaby Ibrahima 90' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Konate Valy   78' 5.86 -
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Martens Viggo 66' -
Vanzeir Dante A 66' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ngoura Steve 77' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Diakite Ibrahim 12' -
Erick 7'  
Lazare Amani Jean Thierry 24' -
Ndala Joel 24' -
Jurado Heriberto 0'  
Caicedo Royer 0'  
Kouassi Krys 13' -
Gheerardyns Sebbe 0'  
Langenbick Bas 0'  

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 20:45 Union SG Union SG
STVV STVV 20:45 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 09/08 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren
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