LIVE: Standard gaat erop en erover: weeral Ayensa





83

Lukas Mondele

Erick





79

Tegen Standard, Abid voor Nsimba, door Coucke



78

Valy Konate

Ibrahim Diakite





77

Weer een groot gevaar voor Standard, dat vergeet zich in veiligheid te brengen.



77

Steve Ngoura

Krys Kouassi





71

Alexis Trouillet

Rayan Touzghar





71

Dennis-Yerai Eckert Ayensa

Bruny Nsimba





71

Bernard Nguene

Salieu Drammeh





70

Voorzet van Abid, Nguene mist de bal en de 3-1



67

Wat een kans voor Standard!

Nielsen trekt de bal op en schiet. Coucke keert de bal af, maar geeft terug aan Mortensen, die twee keer schiet en ziet dat zijn pogingen door Ravych weggewerkt worden, waarna Kondo op de lijn staat.



66

Viggo Martens

Joel Ndala





66

Dante Vanzeir

Jean Thierry Lazare Amani





62

Er valt de afgelopen paar minuten niets meer te beleven.



54

Abid in het kleine net

Prachtige pass van Trouillet naar Abid, die Kakou volledig in de war brengt, maar hij vindt het kleine net.



49

Doelpunt voor Standard Luik!

En het is Dennis Ayensa's tweede treffer, een fraaie kleine pichenette langs Coucke na een pass van Nielsen. Standard heeft de leiding!



48



Doelpunt van Dennis-Yerai Eckert Ayensa (Casper Nielsen)





47

Een mooie kans voor Standard, maar Abid vindt Nielsen niet op de remise.



47

Eerste hoekschop voor Cercle die niets oplevert



46

Het is weer begonnen in Sclessin!



45+20

Het is pauze!



45+5

Doelpunt voor Standard!

De Rouches maken net voor de rust gelijk! Een prima voorzet van Abid, Ayensa's kopbal bij de rand van het kleine doelgebied, Coucke is verslagen!



45+5



Doelpunt van Dennis-Yerai Eckert Ayensa (Adnane Abid)





45+4

Nguene raakt de lat!

Rouche was de opvallendste speler van deze eerste helft; Nguene raakte net voor de rust de lat!



45

We krijgen 5 minuten blessuretijd.



41

Doelpunt voor Cercle!

Er was al een paar minuten te veel ruimte in de verdediging van Standard! Voorzet van Vanzeir, goed gekruist door Mondele, en het is 0-1!



41



Doelpunt van Lukas Mondele (Dante Vanzeir)





40

Schot van Mondele ging naast, Fossey had zich tijdens deze actie erg passief opgesteld.



38

Gele kaart voor Valy Konate

Jaune Konate die Abid een klap uitdeelt bij Epolo's snelle herstart.



33

Gele kaart voor Adnane Abid

Jaune Abid, simulatie in de zestien na een combinatie met Ayensa



29

Lange inworp van Ilaimaharitra, een timide uitverdediging van Cercle en het schot van Ayensa, afgekeerd



27

Vanzeirs voorzet-schot mist het doel.



22

Magnée laat Mortensen op zijn flank te gemakkelijk passeren; zijn voorzet wordt door Hautekiet in hoekschop gekeerd.



20

Nielsen is slachtoffer van een fout van Kondo, zo lijkt het, op het middenveld. De Deen wordt op het grasveld behandeld.



18

En hij... annuleert de vrije trap! Bal voor Coucke, niemand heeft echt de reden begrepen



17

Jasper Vergoote gaat zijn scherm bekijken!



17

Krijgen we een penalty voor Standard? De VAR is het aan het nakijken...





16

Mortensen lijkt in de zestien te staan op het moment van de fout...



15

Gevaarlijke vrije trap voor Standard Luik verkregen door Mortensen, genomen door Abid



11

Gegeven door Nielsen, afgewezen door de verdediging, Trouillet schiet over op zijn beurt



11

Nog een mooie Luikse actie met Nielsen, Trouillet en Fossey aan de knoppen. Dat levert Standard een nieuwe hoekschop op.



9

Fossey boven

Nieuwe actie van Standard met een uitworp van Epolo naar Nguene, die de bal met de borst controleert, zich omdraait en Abid links bedient. Licht vastgehouden, nummer 11 glijdt naar Fossey aan de rechterkant, die over het doel schiet.



8

Twee corners die Standard niets opleveren, terwijl Standard de eerste minuten duidelijk onder controle heeft.



2

Nielsen stuurt Nguene diep, maar Coucke anticipeert goed en ruimt op.



1

Eerste pressing van Standard via Nguene en eerste zorgvuldige uitbraak van de verdediging van Cercle, waardoor Standard onmiddellijk terug in balbezit komt.



1

Het is begonnen tussen Standard en Cercle!



1

Standard - Cercle Brugge: 0-0







Le premier tifo de la saison à Sclessin, en mode The Walking Dead 🧟‍♂️ #STACER #RSCL pic.twitter.com/ORIjgG9n0l — Loic Woos (@LoicWoos2) August 8, 2026

18:14

De spelers zijn zojuist het veld opgekomen!



17:55

Nog maar twintig minuten tot de aftrap, en er is een tifo gepland door de supporters van Standard!



Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Ibe Hautekiet - Ibrahim Karamoko - Gustav Mortensen - Casper Nielsen - Marco Ilaimaharitra - Alexis Trouillet - Adnane Abid - Dennis-Yerai Eckert Ayensa - Bernard Nguene

Bank: Tobias Mohr - Salieu Drammeh - Henry Lawrence - Sylvester Jasper - Lucas Pirard - Mohamed El Hankouri - Daan Dierckx - Bruny Nsimba - Rayan Touzghar



Cercle Brugge: Gaëtan Coucke - Gary Magnée - Geoffrey Kondo - Christiaan Ravych - Emmanuel Kakou - Lukas Mondele - Ibrahima Diaby - Valy Konate - Viggo Martens - Dante Vanzeir - Steve Ngoura

Bank: Ibrahim Diakite - Erick - Jean Thierry Lazare Amani - Joel Ndala - Heriberto Jurado - Royer Caicedo - Krys Kouassi - Sebbe Gheerardyns - Bas Langenbick