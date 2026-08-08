|Datum:
|08/08/2026 18:15
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 1
|Stadion:
|Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)
LIVE: Standard gaat erop en erover: weeral Ayensa
Dit weekend is het weer tijd voor de start van de Jupiler Pro League. Deze zaterdag wordt afgetrapt met een duel tussen Standard en Cercle Brugge, waarvan de aftrap gepland staat om 18.15 uur. Volg hier de liveverslaggeving van deze wedstrijd en ontdek het verslag en alle reacties na afloop.
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|Discussieer live mee! Lees 17 reacties...
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83
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Lukas Mondele
Erick
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79
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Tegen Standard, Abid voor Nsimba, door Coucke
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78
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Valy Konate
Ibrahim Diakite
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77
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Weer een groot gevaar voor Standard, dat vergeet zich in veiligheid te brengen.
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77
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Steve Ngoura
Krys Kouassi
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71
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Alexis Trouillet
Rayan Touzghar
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71
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Dennis-Yerai Eckert Ayensa
Bruny Nsimba
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71
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Bernard Nguene
Salieu Drammeh
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70
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Voorzet van Abid, Nguene mist de bal en de 3-1
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67
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Wat een kans voor Standard!
Nielsen trekt de bal op en schiet. Coucke keert de bal af, maar geeft terug aan Mortensen, die twee keer schiet en ziet dat zijn pogingen door Ravych weggewerkt worden, waarna Kondo op de lijn staat.
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66
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Viggo Martens
Joel Ndala
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66
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Dante Vanzeir
Jean Thierry Lazare Amani
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62
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Er valt de afgelopen paar minuten niets meer te beleven.
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54
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Abid in het kleine net
Prachtige pass van Trouillet naar Abid, die Kakou volledig in de war brengt, maar hij vindt het kleine net.
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49
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Doelpunt voor Standard Luik!
En het is Dennis Ayensa's tweede treffer, een fraaie kleine pichenette langs Coucke na een pass van Nielsen. Standard heeft de leiding!
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48
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Doelpunt van Dennis-Yerai Eckert Ayensa (Casper Nielsen)
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47
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Een mooie kans voor Standard, maar Abid vindt Nielsen niet op de remise.
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47
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Eerste hoekschop voor Cercle die niets oplevert
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46
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Het is weer begonnen in Sclessin!
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45+20
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Het is pauze!
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Rust
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45+5
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Doelpunt voor Standard!
De Rouches maken net voor de rust gelijk! Een prima voorzet van Abid, Ayensa's kopbal bij de rand van het kleine doelgebied, Coucke is verslagen!
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45+5
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Doelpunt van Dennis-Yerai Eckert Ayensa (Adnane Abid)
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45+4
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Nguene raakt de lat!
Rouche was de opvallendste speler van deze eerste helft; Nguene raakte net voor de rust de lat!
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45
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We krijgen 5 minuten blessuretijd.
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41
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Doelpunt voor Cercle!
Er was al een paar minuten te veel ruimte in de verdediging van Standard! Voorzet van Vanzeir, goed gekruist door Mondele, en het is 0-1!
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41
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Doelpunt van Lukas Mondele (Dante Vanzeir)
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40
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Schot van Mondele ging naast, Fossey had zich tijdens deze actie erg passief opgesteld.
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38
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Gele kaart voor Valy Konate
Jaune Konate die Abid een klap uitdeelt bij Epolo's snelle herstart.
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33
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Gele kaart voor Adnane Abid
Jaune Abid, simulatie in de zestien na een combinatie met Ayensa
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29
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Lange inworp van Ilaimaharitra, een timide uitverdediging van Cercle en het schot van Ayensa, afgekeerd
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27
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Vanzeirs voorzet-schot mist het doel.
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22
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Magnée laat Mortensen op zijn flank te gemakkelijk passeren; zijn voorzet wordt door Hautekiet in hoekschop gekeerd.
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20
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Nielsen is slachtoffer van een fout van Kondo, zo lijkt het, op het middenveld. De Deen wordt op het grasveld behandeld.
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18
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En hij... annuleert de vrije trap! Bal voor Coucke, niemand heeft echt de reden begrepen
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17
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Jasper Vergoote gaat zijn scherm bekijken!
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17
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Krijgen we een penalty voor Standard? De VAR is het aan het nakijken...
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16
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Mortensen lijkt in de zestien te staan op het moment van de fout...
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15
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Gevaarlijke vrije trap voor Standard Luik verkregen door Mortensen, genomen door Abid
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11
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Gegeven door Nielsen, afgewezen door de verdediging, Trouillet schiet over op zijn beurt
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11
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Nog een mooie Luikse actie met Nielsen, Trouillet en Fossey aan de knoppen. Dat levert Standard een nieuwe hoekschop op.
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9
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Fossey boven
Nieuwe actie van Standard met een uitworp van Epolo naar Nguene, die de bal met de borst controleert, zich omdraait en Abid links bedient. Licht vastgehouden, nummer 11 glijdt naar Fossey aan de rechterkant, die over het doel schiet.
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8
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Twee corners die Standard niets opleveren, terwijl Standard de eerste minuten duidelijk onder controle heeft.
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2
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Nielsen stuurt Nguene diep, maar Coucke anticipeert goed en ruimt op.
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1
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Eerste pressing van Standard via Nguene en eerste zorgvuldige uitbraak van de verdediging van Cercle, waardoor Standard onmiddellijk terug in balbezit komt.
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1
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Het is begonnen tussen Standard en Cercle!
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1
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Standard - Cercle Brugge: 0-0
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18:14
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De spelers zijn zojuist het veld opgekomen!
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17:55
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Nog maar twintig minuten tot de aftrap, en er is een tifo gepland door de supporters van Standard!
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Bank: Tobias Mohr - Salieu Drammeh - Henry Lawrence - Sylvester Jasper - Lucas Pirard - Mohamed El Hankouri - Daan Dierckx - Bruny Nsimba - Rayan Touzghar
Bank: Ibrahim Diakite - Erick - Jean Thierry Lazare Amani - Joel Ndala - Heriberto Jurado - Royer Caicedo - Krys Kouassi - Sebbe Gheerardyns - Bas Langenbick
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