Anderlecht neemt het zondagavond op tegen Antwerp in het Bosuilstadion. Paars-wit kan nog kampioen spelen, al moet het dan wel wat geluk hebben. Van Bommel wisselde De Laet voor Matazo. Bij Anderlecht komen Leoni, Delaney, Patris en Coosemans in de ploeg. Sardella is geblesseerd en Amuzu is ziek.

18:30

Onze 11 aan de aftrap! 👊🔴⚪ #ANTAND #COYR pic.twitter.com/dk02lSWcGt — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 26, 2024

Les Mauves. 🟣⚪ 🟣⚪ #ANTAND pic.twitter.com/4VntttojRT — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 26, 2024 Antwerp: Owen Wijndal - Eliot Matazo - Alhassan Yusuf - George Ilenikhena - Michel Ange Balikwisha - Jacob Ondrejka - Toby Alderweireld - Jurgen Ekkelenkamp - Mandela Keita - Zeno Van Den Bosch - Senne Lammens

Bank: Ritchie De Laet - Gyrano Kerk - Soumaila Coulibaly - Milan Smits - Eran Tuypens - Victor Udoh - Niels Devalckeneer - Mahamadou Doumbia - Davino Verhulst



Anderlecht: Yari Verschaeren - Kasper Dolberg - Ludwig Augustinsson - Theo Leoni - Louis Patris - Mats Rits - Thomas Delaney - Colin Coosemans - Federico Gattoni - Anders Dreyer - Zeno Debast

Bank: Robert Ure - Moussa N'Diaye - Francis Amuzu - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Nilson Angulo - Mario Stroeykens - Kristian Arnstad - Amando Lapage - Tristan Degreef 14:23

Anderlecht gaf nog geen selectie vrij voor de match. Moeilijk is die wel niet te raden, want door alle blessures heeft Riemer amper nog kernspelers over. Hij zal al in de beloftenkern moeten gaan rapen.



Vooraf

LIVE: Anderlecht en Brian Riemer hopen op een mirakel maar moeten eerst zelf voorbij Antwerp zonder doelman Schmeichel Brandon Morren

Foto: © photonews Anderlecht neemt het zondagavond op tegen Antwerp in het Bosuilstadion. Paars-wit kan nog kampioen spelen, al moet het dan wel wat geluk hebben. De laatste speeldag van de reguliere competitie belooft alweer een spannende te worden. Anderlecht speelt op verplaatsing tegen Antwerp en kan nog kampioen spelen. Het moet nog wel over Union SG en Club Brugge springen. Paars-wit moet dus zelf winnen, hopen dat Club Brugge verliest en dat Union niet wint. Anderlecht zal in ieder geval alles op alles moeten zetten. Antwerp speelt zijn laatste wedstrijd al regerende kampioen en moet na deze speeldag de landstitel afstaan. The Great Old zal het Anderlecht niet gemakkelijk maken. Antwerp heeft niets meer te verliezen en wil Mark Van Bommel en Ritchie De Laet een mooi afscheid van de club zien nemen. Zij zullen allebei vertrekken. De Brusselaars zullen het zonder Hazard, Vertonghen, Schmeichel en Ashimeru moeten doen die allemaal geblesseerd zijn. Bij Antwerp zullen Janssen, Corbanie, Bataille en De Laet ontbreken.

Vergelijking Antwerp - Anderlecht

Positie

6 3

Punten

29 46

Gewonnen

1 4

Verloren

8 3

Gescoorde doelpunten

4 11

Doelpunten tegen

17 9

Gele kaarten

20 14

Rode kaarten

1 1

Onderlinge duels gewonnen