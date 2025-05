LIVE: Union móét winnen op de Bosuil - Antwerp wil voor feestavond zorgen en Club Brugge supportert mee

Union SG kan dit weekend de titel al winnen. Dan moet het wel sowieso zelf winnen van Antwerp. Als de Brusselaars punten laten liggen, heeft Club Brugge het weer helemaal in eigen handen.

Union SG neemt het zaterdagavond op tegen Antwerp, op de Bosuil. De Unionisten weten wat hen te doen staat: winnen. Dit zal dan wel zonder Christian Burgess moeten gebeuren, die geschorst is. De opdracht is heel simpel, met één punt voorsprong op Club Brugge.

Bij een zege van Union en een nederlaag van Club tegen Anderlecht zouden de geel-blauwen al kampioen spelen. Langs de andere kant zou het een regelrechte ramp zijn voor Union als er niet gewonnen wordt.

Dan heeft Club de titelstrijd weer helemaal zelf in handen. Bij een gelijk aantal punten speelt Club namelijk altijd kampioen. Alles wat blauw-zwart is zal dan ook voor The Great Old supporteren.

Zij zijn ook extra gemotiveerd. Het is de laatste thuiswedstrijd van het jaar en er is heel wat randanimatie voorzien. Zo wordt kapitein Toby Alderweireld gehuldigd, die meer dan waarschijnlijk nog wat minuten zal maken ondanks zijn blessure.

DJ Mark with a K komt tijdens de opwarming de favoriete beats van Alderweireld draaien terwijl de fans ook een sfeeractie hebben voorzien. Kortom, het zal de moeite zijn om zaterdag aandacht te volgen voor de buis, of zelfs naar de Bosuil af te zakken.