Westerlo lijkt Standard lang af te houden maar kraakt in slot nog onder druk van Cercle, pechvogel van de dag gekend

Zou Westerlo voor Standard eindigen na de play-offs? Bij het bezoek van de Kemphanen aan Cercle was dat nog één van de weinige resterende sportieve vragen. Het antwoord is negatief, onder meer door een eigen doelpunt van Lukas Van Eenoo.

Cercle Brugge was al zeker van de tweede plek in de Europe play-offs en dus de zesde plek in de eindrangschikking. Veel meer dan sportieve eer en het gevoel om het seizoen goed af te sluiten, stond er dus niet op het spel. Desondanks kregen de opgedaagde toeschouwers nog best een open wedstrijd te zien, met wel wat mogelijkheden.

De Vereniging slaagde er het meest in om de aanval in stelling te brengen, tot in de zestien van de tegenstander. Nadat Gboho breeg legde, stuitte de vrijlopende Decostere met zijn inzet aan de tweede paal op Gillekens. Diezelfde doelman moest zich vijf minuten later pas helemaal strekken op een kopbal van Denkey.

Denkey mist onbegrijpelijk

Van den Keybus mikte aan de overkant naar de korte hoek en zette zo Majecki ook eens aan het werk. Op slag van rust had er dan echt gescoord moeten worden, na een keertje onoordeelkundig uitkomen van Gillekens. Gboho bood Denkey de 1-0 op een dienblaadje aan, maar die vergat zijn voet goed tegen de bal te zetten.

© photonews

Het was een zeldzaam foutje van de bezoekende doelman, die voorts zelf dus meermaals spelbreker was voor Cercle. Zo ook bij de slimme loopactie van Ueda op de prima doorsteekpass van Van der Bruggen kort na rust. Na de koffie zaten de Kemphanen overigens nog een stuk meer in de verdrukking, door de gekende pressing van Cercle.

VAR-optreden

Veel uitgespeelde kansen kwamen daar niet meer uit voort, maar met wat hulp van de tegenstander kon de thuisaanhang alsnog juichen. Een verlengde vrijschop werd door Van Eenoo ongelukkig in eigen doel gekopt. Er leek ook nog een penalty in de maak, maar de VAR wees erop dat de fout van Perdichizzi buiten de rechthoek gebeurde.

© photonews

De 2-0 kwam er wel nog aan: Gboho werkte die in doel. Als Westerlo in Jan Breydel een punt had gepakt, was het Standard voorgegaan in de stand. Dat is nu niet het geval: de promovendus eindigt zijn eerste seizoen terug op het hoogste niveau op plek 8. Cercle bevestigde in deze match het goede dat het nu al een hele tijd laat zien.