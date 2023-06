📷 Cercle Brugge eert goudhaantje in wellicht zijn afscheidsmatch

Ayase Ueda is net voor de laatste wedstrijd van het seizoen in de bloemetjes gezet. Hij kreeg een foto overhandigd.

Dit seizoen kende Cercle Brugge een sterk seizoen. Na een slecht begin en een trainerswissel zette het een goede reeks neer. Een grote factor daarin was Ayase Ueda. De Japanner scoorde in de reguliere competitie 18 keer en zo haalde Cercle play-off 2. Daar scoorde hij ook 4 keer.

Ook scoorde Ueda een doelpunt in de Beker van België en zo was hij goed voor 23 goals dit seizoen. Deze eeuw is dat het meeste ooit voor een speler van Cercle. Daardoor werd hij in de laatste wedstrijd van het seizoen in de bloemetjes gezet. Hij kreeg een foto van sportief directeur Carlos Avina overhandigd.