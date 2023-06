Olivier Deman maakt indruk onder het oog van Domenico Tedesco en Franky Vercauteren

Cercle Brugge en Westerlo legden tegen elkaar het seizoen neer. En dat leverde ook een topwedstrijd op voor De Vereniging.

Aanwezig op Jan Breydel voor het duel tussen Cercle Brugge en Westerlo? Onder meer Franky Vercauteren en Domenico Tedesco.

Zij kwamen een aantal Belgen spotten aan beide kanten. Met oog op het EK U21 binnen twee weken, maar ook met oog op de A-kern.

© photonews

Maxim De Cuyper speelt bij Westerlo en wordt al een tijdje genoemd als mogelijke nieuwe linksachter ook bij de Rode Duivels.

En ook de ingevallen Olivier Deman maakte indruk voor Cercle Brugge. Hij zit in de voorlopige selectie van de U21 voor het EK in Georgië.

EK in Georgië

De middenvelder moet met Lavia, Vranckx, Raskin en Vermeeren veel concurrenten dulden op het Belgische middenveld, maar maakte wel indruk.

En dus is het maar de vraag wie op 21 juni tegen Nederland zal spelen. Deman heeft een kwaliteitsvolle pass in de benen, kan het spel versnellen en heeft ook een ferme trap in huis: een complete speler als het ware.