Gent won in Oostende en doet een goeie zaak

AA Gent doet weer helemaal mee voor het laatste Europees ticket nadat ze KVO een pandoering gaven. De Kustboys stonden na een halfuur met tien na een rode kaart voor doelman Hubert en kwamen dat nooit te boven. De Buffalo's kregen een vrijgeleide...

Vreemde keuzes van Alexander Blessin: Bataille, Gueye en Bätzner op de bank voor Vandendriessche, Boonen en Ndicka. Het scheelt hem alvast een pak in het voetballend vermogen. En dat was er bij momenten ook aan te zien. Oostende speelde wel sterk op het middenveld, maar eens vooraan waren er geen oplossingen te vinden.

Blessin maakte zich bijzonder druk, voornamelijk op Fashion Sakala, die zijn richtlijnen amper leek te volgen. Gent onderging het spel grotendeels, maar had aan één uitbraak van Bezus wel voldoende. Mbokani-style: de Oekraïner chipte op volle snelheid de bal perfect over Hubert in doel. Eén kans: één goal.

Rood?

Oostende had/kreeg het balbezit, maar liep zich kapot op de versterkte verdediging van Gent. Toen Theate een bal nogal naïef terugkopte naar Vandendriessche zat Bezus - die een echt sterke match speelde - er opnieuw tussen. Hubert kwam ver uit zijn doel en raakte hem net buiten zijn zestien: rood en KVO met tien. Maar had geel niet volstaan? Hij was niet de laatste man, want er stond nog twee man achter hem en de overtreding was niet zwaar.

Oostende helemaal de weg kwijt en net voor rust verdubbelde Castro-Montes de score met een mooie knal na een even mooie combinatie in de zestien. Gent op rozen en in de problemen zouden ze niet meer komen. Blessin probeerde nog door met Kvasina meer kracht in te brengen, maar het mocht niet baten. De bal geraakte er gewoon niet meer.

Gent maakte het helemaal af net voor het uur: vrije trap Vadis en Vandendriessche devieerde de bal ongelukkig in eigen doel. Bezus maakte er 0-4 van na weeral zwak verdedigen bij KVO. De veer was helemaal gebroken bij de Kustjongens. De Buffalo's wisselden vijf keer voor de 75ste minuut en cruisden naar een vlotte zege. Zij worden de voornaamste uitdager van KV Mechelen.