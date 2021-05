Makhtar Gueye ging zijn boekje te buiten na affluiten van de partij tegen Gent

Na het 0-4-verlies tegen Gent laaiden de gemoederen hoog op bij Makhtar Gueye. De Senegalese aanvaller ging neus tegen neus staan met een lid van de sportieve staf en moest weggesleurd worden door zijn ploegmaats. Coach Alexander Blessin was 'not amused'.

De ruzie ging verder in de kleedkamer en Gueye kon amper bedaard worden. "Ik moet geen ego's in mijn team", reageerde Blessin kordaat op de vraag wat er gebeurde. "Dit gaat gevolgen hebben. Makhtar is een goeie jongen met een goed hart, maar hij moet zijn emoties leren controleren."

Gueye heeft het goed verkorven en het zou ons verbazen of hij nog in actie zal komen dit seizoen. "Ik moet er even 24 uur over nadenken wat ik ermee ga doen. Maar ik heb geen spelers nodig die enkel naar zichzelf kijken. Die enkel denken aan zelf scoren en dan hun taken niet doen. Het is ook niet de eerste keer dat het gebeurt..."