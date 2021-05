KV Oostende heeft het gevoel dat de arbitrage hen wel in de steek laat

Alexander Blessin ging zondagmiddag opvallend veel in discussie met de ref. Tot hij een waarschuwing kreeg dat hij zich moest inhouden. Achteraf hield hij zich ook nog in, maar zijn frustratie was duidelijk merkbaar.

Oostende heeft wel meer opmerkingen over de refs de laatste maanden. Ze voelen zich benadeeld. Ook tegen Gent viel een twijfelachtige fase in hun nadeel uit. Doelman Hubert pakte rood net buiten de zestien, maar bij KVO verdedigden ze zich dat er nog twee man achter hem stond en dat Bezus vanuit die hoek niet gevaarlijk meer kon zijn. Maar er waren nog fases. "Ik zoek geen excuses en kijk eerst naar mijn team, maar ik had het gevoel dat elke fiftyfifty-beslissing in het voordeel van Gent werd gefloten. Ik wil geen polemiek starten over de arbitrage. Maar mijn spelers vertelden me dat de ref grapjes maakte met de spelers van Gent en mijn spelers kregen dan weer te horen dat ze meer respect moesten tonen. Dat steekt."