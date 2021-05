Hein Vanhaezebrouck toonde zich tevreden met de ploegprestatie tegen KV Oostende

Een vlotte en verdiende overwinning en daarna was het weer afwachten voor Hein Vanhaezebrouck en co. De uitslag van KV Mechelen-Standard wisten ze immers nog niet. "Maar we zijn blij dat we nog niet dood zijn", aldus Hein.

"We hebben weinig weggegeven. Het was wat ik verwacht had: weinig fouten, goeie druk en hoge recuperatie", toonde Vanhaezebrouck zich tevreden. "Ja, ik ben content. We hebben het slim uitgespeeld en toen we het derde doelpunt scoorden, was het voorbij. We hebben daardoor ook minder energie moeten verbruiken."

Het Europees ticket ligt nog steeds binnen bereik. "We doen nog altijd mee en dat was de hoop die we hadden om de laatste match aan te vatten. We wilden nog een doel hebben. Maar ik verwacht wel dat we die match met een achterstand zullen aanvatten. En dan wordt het een finale. Als we tegen Standard verliezen, zijn we sowieso dood. Het wordt overleven tot de laatste speeldag en dan ervoor knokken!"