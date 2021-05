Rode kaart zorgt (weer) voor discussie bij Oostende

De rode kaart zorgde weer voor wat wrevel bij KV Oostende. Ze zijn er in ieder geval niet blij met hoe ze door de scheidsrechters beoordeeld worden. De uitsluiting van Guillaume Hubert zorgde voor discussie.

Arthur Theate kon het alvast niet begrijpen. "Kijk, we zoeken geen excuses voor onze match, want wij moeten het ook beter doen. Maar dat is voor mij geen rood. Ik kom terug en Jack staat in doel. Bezus kan vanuit die hoek nooit scoren. Met tien man werd het nog moeilijker, maar ik zeg het: we moesten ook zelf gescoord hebben en die doelpunten waren vermijdbaar", aldus de verdediger.

Bezus zelf had er ook zijn mening over. "Het is zeker fout, maar over rood ga ik me niet uitspreken. Of ik had kunnen scoren? Ik had wel kunnen schieten en ik zag ook Roman (Yaremchuk) voor doel verschijnen. Dus ja, meer kan ik er niet over zeggen."