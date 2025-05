Zaterdagnamiddag valt het doek over de Relegation Play-offs. Voor Kortrijk staat er niet veel meer op het spel, voor STVV is dat helemaal anders. En dus krijgen we een belangrijke wedstrijd in het Guldensporenstadion.

KV Kortrijk zakt na zeventien jaar naar de Challenger Pro League. STVV kan zich nog redden en op het hoogste niveau blijven. Bij een overwinning in Kortrijk zijn ze gered, anders moeten ze naar Cercle Brugge kijken. Zonder Lamkel Zé En bij een veertiende plaats wordt het een barragewedstrijd tegen Patro Eisden Maasmechelen of Lokeren-Temse. Dat willen Wouter Vrancken en co absoluut vermijden. De ploeg vertrok vrijdag op afzondering en heeft niets aan het toeval overgelaten. Didier Lamkel Zé zal er niet bij zijn tegen zijn ex-club, Bruno Godeau is dan weer onzeker met een heupprobleem. Voor het eergevoel KV Kortrijk van zijn kant wil wel nog zijn rol spelen en de eigen fans nog iets gunnen in die allerlaatste wedstrijd op het hoogste niveau. “We staan eerste in de Relegation Play-offs", aldus de coach op de webstek van Kortrijk. "En we willen dat ook blijven. Dat is mijn stijl, mijn karakter. Ik wil het seizoen beëindigen op een positieve manier. Ook voor de fans: ik wil ze hoop bieden voor het nieuwe seizoen."