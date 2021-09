Club Brugge mee aan de leiding in haar groep na knappe overwinning op het veld van RB Leipzig

Club Brugge heeft deze avond voor een stunt gezorgd. De Belgische topclub haalde het namelijk met 1-2 op het veld van RB Leipzig. De Duitsers kwamen wel op voorsprong via Nkunku, maar Club Brugge ging erop en erover via Vanaken en Rits.

Club Brugge leek goed aan de wedstrijd te beginnen, maar net zoals tegen PSG kwam de Belgische landskampioen al snel op achterstand. Forsberg vond Nkunku en de aanvallende middenvelder werkte goed af: 1-0.

Lang stond de voorsprong voor de Duitse club niet op het bord, want Hans Vanaken bracht de bordjes in evenwicht. Ook nu moest de VAR even checken, maar de beslissing had een positieve afloop voor Club Brugge: 1-1.

Club Brugge bleef de betere ploeg en even later kwam de Belgische topclub verdiend op voorsprong. Een voorzet van Mata leek te ver, maar via Vanaken kwam de bal alsnog tot bij Rits. De middenvelder trapte de bal beheerst voorbij Gulacsi. 1-2 en verder kwamen beide ploegen niet meer voor de rust.

In de tweede helft was het dus van moeten voor RB Leipzig, maar ze kregen maar weinig klaargespeeld. Forsberg probeerde het met een kopbal, maar het was allemaal te weinig om Mignolet te verschalken.

We kregen weinig kansen te zien in de tweede helft, maar de eerste kans van Club Brugge leek wel meteen raak te zijn. Noa Lang legde de bal tegen de netten, maar in een fase vooraf liep de Nederlander nipt buitenspel.

In de slotfase ging RB Leipzig een niveau hoger spelen, maar in de zone van de waarheid waren de Duitsers te slordig. Buiten een vrije trap van Forsberg had Mignolet weinig tot geen werk.

1-2 werd dus meteen ook de eindstand en zo heeft Club Brugge haar eerste overwinning in deze editie van de Champions League te pakken. Door de overwinning van PSG tegen Manchester City (2-0) komt Club Brugge samen met de Franse topclub aan de leiding.