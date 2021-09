Ook Eddy Snelders gaat op de banken staan voor Club: "Het beste van een Belgische ploeg in de Champions League"

Van overal komen superlatieven de kant van Club Brugge op. Eddy Snelders was aanwezig in Leipzig als cocommentator voor Radio 1 en hij zag ook hoe blauw-zwart de eerste helft domineerde en nadien de overwinning over de streep trok.

Was dit het beste wat een Belgisch team ooit heeft neergezet in de Champions League? "Ja, die eerste 45 minuten waren daarvoor genoeg, ongeacht de tweede helft", klinkt het antwoord van Snelders bij Sporza. De overmacht van Club voor rust sprak boekdelen. "Dat hadden we van een Belgische ploeg op verplaatsing, tegen toch de Duitse vicekampioen, nog nooit gezien."

Daarom is dit volgens Snelders nog een trapje hoger dan andere prestaties uit het verleden. "We hebben wel Belgische ploegen gezien in het verleden die zich weerbaar opstelde: Anderlecht onder Antheunis, het Gent onder Hein Vanhaezebrouck hebben een mooie campagne gedaan, maar dit is toch qua volwassenheid en maturiteit is dit toch het beste van een Belgische ploeg in de Champions League."

"Aan de 1e of 2e plaats denk je beter nog niet, want dat zijn in principe 2 ploegen die nooit haalbaar zijn", blijft Snelders met realisme naar de stand kijken. "Derde worden in deze groep zou een fantastische prestatie zijn. Voor eventueel meer gaan we snel wijzer worden in de volgende duels tegen City. Maar die derde plaats blijft altijd mogelijk. Als je thuis niet verliest van City, dan kun je je ambities misschien iets verleggen."

Snelders is alvast ook onder de indruk van de manier waarop Club Brugge die 4 op 6 bij mekaar heeft gevoetbald. "Je kunt eens een punt halen op een diefje of met veel geluk, maar dat was er tegen PSG en Leipzig zeker en vast niet bij. Het geluk was zelfs niet nodig. Club heeft met veel maturiteit gespeeld en heeft heel veel laten zien op Europees niveau."