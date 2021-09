Vanaken solliciteert naar basisplaats bij Duivels: "Hans zou daar niet in misstaan"

Hoongelach was zijn deel na een EK waarin hij amper mocht spelen. Hans Vanaken zette gisteren even de puntjes op de i met een fantastische prestatie tegen RB Leipzig. Ook Club-icoon Leo Van Der Elst keek bewonderend toe.

Van Der Elst presenteert op Club TV en mocht dus mee naar Leipzig met de ploeg. "Vooral zijn eerste helft gisteren... Dat was van een hoog Europees niveau", spreekt Van Der Elst zijn bewondering uit bij Sporza. "Weet je, ik heb het gevoel dat er een andere Hans Vanaken is teruggekeerd na zijn periode bij de nationale ploeg. Hij had het op bepaalde momenten moeilijk, maar dat hij vertrouwen kreeg van de bondscoach heeft hem goed gedaan."

Bij de Rode Duivels heeft hij de laatste wedstrijden ook zijn visitekaartje afgegeven. Bondscoach Roberto Martinez kan nog moeilijk om hem heen. "Hij solliciteert naar een basisplaats", knikt Van Der Elst. "Ik denk dat dat voor iedereen duidelijk is. Oké, er lopen andere toppers rond bij de nationale ploeg. Maar Hans zou - op zijn manier - niet misstaan."