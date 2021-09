Philippe Clement duidt uitblinker aan: "En zondag was hij nog ziek"

Club Brugge heeft na twee speeldagen in de Champions League 4 op 6. Na een gelijkspel tegen PSG volgde een stuntzege tegen Leipzig. Coach Clement was in zijn nopjes.

Na de wedstrijd had Philippe Clement het over zijn absolute uitblinker: Charles De Ketelaere was dat volgens hem. Trots "En zondag was hij nog ziek", aldus Clement op zijn perspraatje. "Ik ben heel trots, ook op de manier waarop we speelden." "Het vertrouwen en het lef aan de bal in de eerste helft, de solidariteit in de tweede helft. Dat is heel erg goed van ons."