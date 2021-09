Degryse schuwt superlatieven niet: "Strafste stunt in jaren" en "Hoe hij is gegroeid ..."

Club Brugge won met 1-2 bij RB Leipzig en heeft zo een erg knappe 4 op 6 in zijn poule in de Champions League.

Marc Degryse schuwt in Het Laatste Nieuws de superlatieven alvast niet: "Dit is de strafste stunt in jaren", klinkt het onder meer.

Indrukwekkend

"Ze deden in die eerste helft wat je van Leipzig zou verwachten ... de tegenstander versmachten. Het was echt indrukwekkend."

"Vanaken was voor mij de uitblinker. Hoe die gegroeid is sinds de vorige interlandperiode ... Hij is de regisseur, die altijd de bal in de ploeg houdt en nooit panikeert."